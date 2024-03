Bad Berka. Bad Berka ersetzt erstmals in Thüringen „vergessene Herzklappe“ per Katheter

An der Zentralklinik in Bad Berka (ZBB) wurde erstmals in Thüringen bei zwei Patienten die Trikuspidalklappe mittels Katheter und damit ohne große Operation ersetzt. Das Herzzentrum sei damit auch eines der ersten in Deutschland, das die neu zugelassene und schonende Methode anwendete. Dank neuem Evoque Trikuspidalklappenersatz lasse sich damit auch die letzte der vier Herzklappen ohne Öffnen des Brustkorbes ersetzen, erklärte Chefkardiologe Harald Lapp, der die Eingriffe an der ZBB mit einem Team aus Kardiologie, Herzchirurgie und Anästhesie vornahm. Das Verfahren sei auch für die Mediziner eine Innovation. Für viele Patienten ermögliche die Behandlung defekter, undichter oder verengter Klappen (Trikuspidalklappen-Insuffizienz) wieder mehr Lebensqualität, so Lapp.

Eingriffe auf der linken Herzseite an der Mitralklappe gelten schon länger als medizinischer Standard. Vergleichbare Operationen an der rechten Seite sind dagegen selten, weshalb Experten die Trikuspidalklappe auch als „vergessene Herzklappe“ bezeichnen. Mediale Aufmerksamkeit erlangte vor einigen Jahren bereits das KKH in Erfurt. Dort war bei einer 79-Jährigen die Segel einer defekten Trpiskupalklappe per Katheter mittels Miniclip geschlossen worden. Der künstliche Ersatz geht nun noch einen deutlichen Schritt weiter.