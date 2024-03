Nach den Lokführern ist vor den Piloten: Die Gewerkschaft Cockpit kündigt die nächsten Streiks an und die Bahn rechnet längst mit weiteren Ausständen. Was die Proteste rechtfertigt, ein anderes Problem aber anfeuert.

Zweistellige Steigerungsraten an den Preistafeln im Supermarkt, beim Bäcker, an den Zapfsäulen, bei der Miete, auf der Energierechnung – ob Strom oder Gas – das Leben ist in den vergangenen Monaten teurer geworden. Und zwar teilweise extrem.

Wen wundert es da, dass diejenigen, die es bezahlen müssen, nun auch nach mehr rufen. Und dabei vor allem um sich schauen. Bei den Rentnern denkt die Politik über eine 13. Rentenzahlung nach, wie sie gerade die Schweizer per Volksentscheid durchgesetzt haben. Bei denen, die jeden Cent sowieso schon zwei Mal umdrehen müssen, wird der Mindestlohn per Gesetz angepasst. Und nun will der Rest eben auch mehr. Wer will es ihm verübeln?

Und so bleiben die Flieger am Boden, Busse und Bahnen in den Depots. Man fühlt sich ein wenig zurückversetzt in jene Tage, über die keiner mehr gern spricht und die sich keiner zurückwünscht: die Pandemie. Fehlt nur noch, dass Kindergärten und Schulen den Betrieb einstellen ...

Soll man den Streik deshalb verteufeln? Nein. Er ist, so lange in seiner Art und Weise angemessen, das richtige Instrument. Die Verhandlungsergebnisse werden aber die nächste Preisspirale begründen. Wer mehr für den Rohstoff Arbeit – so blöd das klingt – bezahlen muss, der wird den Preis für sein Produkt entsprechend anpassen. Den volkswirtschaftlichen Schaden, den Forscher auf etwa 100 Millionen Euro pro Streiktag der Bahn schätzen, mal ganz außen vorgelassen.

So lange bleibt uns nur, das teilweise ja liebgewonnene Homeoffice wieder verstärkt aufleben zu lassen. Denn was bringt es, mit Frust und kalten Füßen an Haltestellen auf überfüllte Züge zu warten? Keine Fahrt ins Büro macht sich auch bemerkbar im eigenen Geldbeutel.