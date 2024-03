Erfurt. Land Thüringen soll Transparenzgesetz in jetziger Form ablehnen

Vertreter von Kliniken haben bei einem Treffen mit Journalisten in der Landeskrankenhausgesellschaft (LKHG) auf die finanzielle Not ihrer Häuser hingewiesen. Durch Inflation, Tarifentwicklungen und Sachausgaben etwa für Energie klaffe die Schere zwischen Kosten und Erlösen immer weiter auseinander, sagte Michael Musick, Geschäftsführer der Südthüringer Regiomed-Kliniken. Wegen eines Minus von 20 Millionen Euro meldete die Gruppe Insolvenz an. Ohne finanzielle Hilfen sei die Versorgung der Region in Gefahr, sagte Musick.

Angespannte Situation

Von einer angespannten wirtschaftlichen Situation sprach auch Christian Weberus, Geschäftsführer des KKH Erfurt. Die LKHG-Vorstandsvorsitzende Gundula Werner mahnte, Kliniken dürften nicht schon vor der Reform in die Insolvenz getrieben werden. Mit Blick auf die Bundesratssitzung am 22. März zum Transparenzgesetz forderte sie verbindliche Zusagen des Bundes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser. Die Zustimmung Thüringens im Vermittlungsausschuss zum Gesetz sei falsch und müsse korrigiert werden. Dem stimmte auch Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zu. Bekräftigen will sie das bei Koalitionsgesprächen über das Abstimmungsverhalten im Bundesrat. Sollte es keine Einigung für ein Nein geben, werde sich Thüringen enthalten.