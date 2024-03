Erfurt. Während Bahn und Lokführer wieder verhandeln, geht die Debatte um eine Verschärfung des Streikrechts weiter. Streikforscher Klaus Dürre von der Universität Jena findet diese Debatte „verheerend“ und mahnt Tarifverträge an.

Nach der Rückkehr von Deutscher Bahn (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an den Verhandlungstisch haben sich beide Seiten am Wochenende zuversichtlich gezeigt, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können. Die GDL verzichtet bis dahin auf weitere Streiks.

Derweil ging die Debatte über eine Reform des Streikrechts weiter. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai etwa forderte generelle Einschränkungen beim Streikrecht im Bereich der kritischen Infrastruktur. Er kritisierte besonders die GDL, der volkswirtschaftliche Schaden durch deren Streiks sei mittlerweile enorm.

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi (SPD), nannte diese Forderungen dagegen eine „Kampfansage an die Gewerkschaften“. Man werde keinen Millimeter nachgeben. „Das Streikrecht ist ein in der Verfassung verankertes Grundrecht“, sagte sie. Eine Einschränkung „wäre eine Beschneidung der Tarifautonomie – das können und werden wir nicht akzeptieren“.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatten Forderungen nach Einschränkungen des Streikrechts zurückgewiesen. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) plädierte dagegen für Reformen.

Auch der Streikforscher Klaus Dürre von der Universität Jena nannte diese Debatte „verheerend“. Im Interview mit dieser Zeitung sagte er: „Wenn die Sozialpartnerschaft nicht mehr funktioniert, sind Gewerkschaften auf den Arbeitskampf angewiesen.“

Statt über das Streikrecht nachzudenken, sollte man hierzulande lieber überlegen, wie man das Tarifsystem stabilisiere. Für einen sozialen Frieden müsse die Politik Anreize schaffen, damit Unternehmen wieder in die Tarifverträge zurückkehrten. Weder die Regierung noch die Opposition hätten derzeit Konzepte für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik.