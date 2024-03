Ilmenau. Die Kampfansagen sind gemacht. Thüringens Linke startet in den Wahlkampf, gibt sich ein Regierungsprogramm - und ein sportliches Wahlziel aus.

Zehn Kilo sind runter. Seit Januar macht Bodo Ramelow (Linke) sich fit für den Wahlkampf. Der 68-Jährige will ein drittes Mal Ministerpräsident werden. Am Sonntag zieht er beim Parteitag der Thüringer Linken eine Zwischenbilanz. Am 16. Januar sei er mit einem Gewicht von 100,7 Kilogramm gestartet. Drei Monate später, am Sonntag, liegt er bei 90,7 Kilogramm. „Ich will so viele Kilogramm abnehmen, wie wir an Prozenten zunehmen müssen, damit wir auf Platz eins in den Landtag kommen“, sagt er.

Ob das gelingt? Die Linkspartei ist in Thüringen in den letzten Umfragen weit von den Werten entfernt gewesen, die sie im Jahr 2019 bei der Landtagswahl erreicht hat. Vor fünf Jahren standen 31 Prozent zu Buche, die Linke wurde stärkste Kraft. Es war, so Ramlow, der bitterste Sieg mit allem, was danach folgte. Thomas Kemmerich wurde mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt, vier Wochen später bildeten Linke, SPD und Grüne eine Minderheitsregierung.

Damit soll nach dem 1. September Schluss sein. Ramelow unterstreicht am Sonntag, was die beiden Parteivorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft schon am Samstag deutlich gemacht haben: Die Linke wolle die Wahl gewinnen. Ramelow bringt es auf eine einfache Formel: „Mein Ziel ist es: Die AfD unter 30 Prozent und uns über die 30 Prozent zu bringen.“

Gelingen soll das mit einem Regierungsprogramm, das zwei Tage in Ilmenau verhandelt wird. Das 85-Seiten umfassende Papier unter dem Titel „Unser Thüringen. Menschlich. Stark. Gerecht“ wird am Sonntagnachmittag einstimmig beschlossen. Zuvor waren 145 Änderungsanträge beraten und zum Teil kontrovers diskutiert worden.

Wohnbaugesellschaft und Ausbau der Beitragsfreiheit im Kindergarten

Das Programm, das nach Angaben des Parteivorstandes in Zusammenarbeit mit 200 Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen entstanden ist, spiegelt sinnbildlich die Themen, die die Linke in den vergangenen zehn Jahren in Thüringen in den Fokus stellt. Die Schlagworte heißen Bildungsgerechtigkeit, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, sozialer Wohnungsbau, bezahlbare Energie, mehr Busse und Bahnen, gute Arbeit sowie der Schutz der Demokratie und ein weltoffenes Thüringen. So steht beispielsweise der Ausbau der Beitragsfreiheit in den Kindergärten dort genauso verankert wie die Schaffung einer mit 100 Millionen Euro Kapital ausgestatteten Landeswohnungsbaugesellschaft und der Ruf nach einem höheren Mindestlohn, was Thüringen über den Bundesrat forcieren soll.

Analoge Verkündung und dritter Wahlgang

Ramelow nutzt seine Parteitagsrede am Sonntag aber nicht nur, um über Inhalte zu sprechen, für die er mit seiner Partei antreten will. Er arbeitet sich insbesondere an CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt und der von der CDU geforderten Verfassungsänderung zum dritten Wahlgang der Ministerpräsidentenwahl ab. Die Union habe, erinnert Ramelow, seit 2009 im dritten Wahlgang nie wieder einen eigenen Kandidaten gestellt und fordere jetzt eine Konkretisierung in ihrem Sinne, bevor sie über die anderen Fragen der Verfassungsänderung entscheiden wolle. „Will man alle anderen demokratischen Fragen in Geiselhaft für die Feigheit von Herrn Voigt nehmen?“, fragt Ramelow. Er verweist auf die „analoge Verkündung“, die Verfassungsrang habe und geändert werden soll, um Gesetze und Verordnungen künftig rechtssicher digital verkünden zu können – was aber nicht beschlossen wird, obwohl eigentlich die Einigungen vorliegen. „Entschuldigung, dass ich das nicht ernst nehmen kann“, sagt Ramelow.

Bodo Ramelow (Linke) will die Linke am 1. September über 30 Prozent führen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Die Umfrageschwäche seiner eigenen Partei deutet er indes als „eine schlechte Startposition“. Ob es aus dieser heraus anmaßend sei, wo einem Wahlsieg zu sprechen? Immerhin hat die Parteispitze für den 1. September nicht Landtagswahl, sondern Wahlsieg im Kalender stehen. Parteichefin Ulrike Grosse-Röthig hat auf Nachfrage deutlich gemacht, dass mit Wahlsieg gemeint ist, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt und Rot-Rot-Grün wieder eine eigene Mehrheit habe. Und Ramelow? Der sagt: „Diese Anmaßung ist eine Herausforderung an uns selber. Trauen wir uns zu, Wahlsieger zu werden?“

Zweifel daran, dass er sich das zutraut, lässt er nicht. Dafür kämpfe die Linke – aber nicht gegen irgendeine, nicht gegen die Wagenknecht-Partei und auch nicht gegen die CDU. „Wir stehen gemeinsam gegen Faschismus“, macht Ramelow deutlich. „Gemeinsam sind wir ein Schwergewicht“, sagt er in Anspielung auf seine Wahlkampfdiät.

Der Regierungschef will bis zum Wahltag am 1. September noch weitere Kilo abnehmen. Ein Delegierter ruft scherzhaft, ob es so viele werden könnten, dass es für die Linke dann für 50 Prozent reiche? So weit, sagt Ramelow, wird es dann wohl doch nicht gehen.

