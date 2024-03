Erfurt. Bürokratie und schlechte Kommunikation ziehen Anerkennung ausländischer Abschlüsse in die Länge

Vor wenigen Wochen erst haben elf Pädagogen aus sechs Ländern am Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) Erfurt eine neunmonatige Qualifikation abgeschlossen, die sie fit für eine Arbeit in einer Thüringer Kita oder einem Grundschulhort macht. Projektleiterin Anne Friedemann spricht von einem herausfordernden Weg in den Arbeitsmarkt. Neben dem beruflichen Anerkennungsverfahren und dem nötigen Sprachzertifikat sei oft ein zusätzlicher Nachweis der beruflichen Befähigung notwendig.

Seit 2019 fördert ein beim IBS angesiedeltes Programm die Integration von Pädagogen mit ausländischen Berufsabschlüssen. Ein Angebot, das nicht nur wegen der Qualifizierung dringend nötig ist, allein das Anerkennungsverfahren beschreiben Mitarbeiterinnen als einen schwer zu durchdringenden bürokratischen Dschungel.

Dschungel aus Zuständigkeiten, Fristen und Forderungen

Und das ist längst nicht nur im pädagogischen Bereich der Fall. Fachkräfte, die nach Abgabe ihrer Unterlagen eine gefühlte Ewigkeit nichts mehr von den zuständigen Stellen hören, auf der anderen Seite Arbeitgeber, die gern einstellen würden, es wegen solcher Formalitäten aber nicht können: Das werde ihr immer wieder aus der Praxis gespiegelt, konstatiert die arbeitspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion Lena Saniye Güngör.

Dabei bewegen sich die Bearbeitungszeiten in einer Reihe von Bereichen innerhalb der gesetzlichen Fristen, wie aus der Regierungsantwort auf eine entsprechende Anfrage der Arbeitspolitikerin hervorgeht. Die betragen zum Beispiel für sozialpädagogische Berufe drei Monate aus EU-Ländern und vier Monate aus Drittstaaten, man bemühe sich, das einzuhalten, teilte das Landesverwaltungsamt mit.

Transparente Verfahren sind auch eine Frage von Willkommenskultur

Allerdings beziehen sich die übersichtlichen Durchschnittswerte auf Anträge, die bis auf das letzte Zeugnis vollständig eingereicht werden. Doch dies ist in vielen Fällen das eigentliche Problem. Der Schritt davor müsse viel stärker in den Blick genommen werden, fordert Güngör. Viele Arbeitnehmer wüssten gar nicht genau, welche Unterlagen gefordert sind, oder es vergehen Wochen, bis sie erfahren, was noch nachzureichen ist. Die Kommunikation zwischen Behörden und Antragstellern habe noch zu große Lücken. Unterstützungsstrukturen gebe es, die Frage sei, wie bekannt die sind. Und auch, wie transparent am Ende das Verfahren ist. Fahrpläne zum Beispiel, die Abläufe, Fristen und Anforderungen bündeln, wären notwendig, und zwar in einer verständlichen Sprache.

Das stimmt auch mit den Erfahrungen der IQ-Beratungsstelle beim IBS Erfurt überein, die allein im vergangenen Jahr etwa 1000 Ratsuchenden durch das Dickicht der Anerkennungsverfahren geholfen hat. Sicher gibt es Unterschiede und Sonderfälle, wie zum Beispiel die Unbedenklichkeitserklärung, die für akademische Heilberufe gefordert wird. Die sei aus Ländern wie Syrien, Irak, Iran und zuweilen auch aus der Türkei nur schwer zu beschaffen, das ziehe Verfahren in die Länge. Doch auch unterhalb dessen sei zum Beispiel die entsprechende Webseite des Landesverwaltungsamts nicht gerade selbsterklärend. Dann komme es zu Fehlern und solange Dokumente fehlen, liegt der Antrag auf Eis. Checklisten und Merkblätter in einfacher Sprache hält man auch dort für hilfreich.

Das sei, bemerkt Lena Saniye Güngör, auch eine Frage von Wertschätzung und Willkommenskultur. Sonst verliere man Fachkräfte, die sich aussuchen können, wo sie hingehen.