Erfurt. Fabian Klaus über den Sicherheitsgipfel

Der Sicherheitsgipfel sendet ein deutliches Signal an die Menschen aus, die sich ehrenamtlich in der Politik engagieren. Wie wichtig die Selbstversicherung ist, dass Demokraten gegen die Feinde des Rechtsstaates zusammenstehen, das zeigen die zunehmenden Attacken auf Menschen, die sich für die Gesellschaft ehrenamtlich in der Politik vor Ort engagieren. Die allermeisten verspüren einen inneren Antrieb, ihre kleine Welt etwas besser zu machen.

Für diese Motivation sind sie allerdings verstärkt Anfeindungen (vor allem im Netz) und zum Teil persönlichen Attacken ausgesetzt. Der Angriff auf Leib und Leben in Waltershausen hat gezeigt, welch schlimme Qualität zwischenzeitlich erreicht wurde.

Innenminister und Justizministerin haben den Kommunalvertretern versichert, unverbrüchlich an ihrer Seite zu stehen und jedwede Form von Gewalt, Hass und Hetze gegen Kommunalvertreter verurteilt. Das ist gut so – und wird spätestens nach den Kommunalwahlen im Mai auf die Probe gestellt.

Denn dann werden Vertreter einer Partei, die mit demokratischen Mitteln den demokratischen Rechtsstaat infrage stellt und so überhaupt erst ihren Beitrag zu dieser aufgeheizten Stimmung leistet, kommunale Ämter besetzen und möglicherweise noch mehr Mandate auf Gemeinde- und Kreisebene haben als ohnehin schon. Auch dann muss gelten: Gewalt und Hass gegen jedermann ist ohne Ansehen des Parteibuchs abzulehnen. Diese harte Bewährungsprobe steht noch aus.