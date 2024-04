Erfurt. Eine filmische Spurensuche führt auch zur jüdischen Unternehmerfamilie Hess aus Erfurt und ihrer Kunstsammlung

Die Kamera wandert durch die Räume des Kunstmuseums im englischen Leicester. Die „Rote Frau“ von Franz Marc, Arbeiten von Feininger… 1944 zeigte hier eine Ausstellung, dass die deutsche Kultur aus mehr als Nationalsozialismus besteht, bemerkt Museumsmitarbeiter Mark Stimmons. Die meisten Arbeiten stammten aus der Sammlung expressionistischer Kunst des jüdischen Unternehmers und Mäzens Alfred Hess und seiner Frau Thekla aus Erfurt. Die Bilder in jener Ausstellung waren Werke, die Thekla Hess und ihr Sohn vor ihrer Flucht vor den Nazis aus Deutschland herausholen konnten. Bis heute befindet sich ein Teil dieser Sammlung im Museum von Leicester.

Die filmische Spurensuche, die am Montag erstmals gesendet wurde und in der ARD-Mediathek abgerufen werden kann, ist Teil eines Projekts des Bayerischen Rundfunks und des rbb „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“. Es porträtiert jüdische Kunstförderer und Sammler, folgt Bildern und Schicksalen nach der Machtergreifung der Nazis.

Ein Mäzen, der expressionistische Kunst sammelt

In Great Malvern, ein kleiner Ort zwischen England und Wales, blättert Sue Lupton in alten Fotoalben, sie ist eine Nachfahrin der Familie. Wir sehen das Familiengrab auf dem jüdischen Friedhof in Erfurt, wo Alfred Hess 1931 beerdigt wurde. Die Villa, die er erbauen ließ, wo sich die künstlerische Avantgarde jener Jahre traf. Aufnahmen zeigen eine Eintragung Emil Noldes im Gästebuch der Familie, Feininger verewigte sich mit einer Zeichnung … Der Direktor der Erfurter Kunstmuseen Kai-Uwe Schierz kommt im Angermuseum zu Wort, wo im von Alfred Hess finanzierten Heckel-Raum eine der wichtigsten Wandmalereien des deutschen Expressionismus die Nazizeit überstand. Eine der wenigen Spuren aus einer Zeit, in der es hieß, man müssen nach Erfurt fahren, um expressionistische Kunst zu sehen. Die Bilder der einst mehr als 4000 Werke zählenden Sammlung sind heute weltweit in Museen verstreut. Einige wurden von der Familie verkauft, manche sind verschwunden, einige wurden restituiert.

Verschlungene Wege, die in den knapp zehn Minuten, die dieser Film dauert, nicht auserzählt werden können. Es sind insgesamt 30 solcher Geschichten, die deutlich machen, wie vielfältig jüdische Familien einst dieses Land bereicherten, und was verloren ist. Die Thementage, in die diese Reihe eingebettet ist, heiß „Die Rückkehr der Namen“. Genau darum geht es.