Jena. Jahrestagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft unter Thüringer Präsidentschaft berät über Abwehr von Infektionen. Experte sagt: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Nach der Corona-Pandemie sind Infektiologen und Virologen wieder im Gesundheitsalltag angekommen. Deutlich wird das gerade bei der Frühjahrstagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft (PEG) in Jena. Themen des Treffens von Medizinern, Forschern und Pharmazeuten im Jenaer Volkshaus sind unter anderem Antibiotikaresistenzen und die Entwicklung neuer Reserveantibiotika sowie Therapien und Impfstoffe gegen Infektionen aller Art. Vorgestellt wurde etwa das Ringen um neue Impfstoffe gegen Tuberkulose sowie die Infektionsbekämpfung über den Mund für Patienten auf Intensivstationen.

Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft (PEG) besteht seit 1967. Sie vereint Human- und Veterinärmediziner, Naturwissenschaftler sowie Vertreter der forschenden Pharmaindustrie und ist nicht zu verwechseln mit dem während der Corona-Pandemie bekannter gewordenen Paul-Ehrlich-Institut, das sich der Impfbegleitung verschrieben hat. Präsident der PEG ist aktuell Mathias Pletz, Chefinfektiologe und Klinikhygieniker an der Uniklinik in Jena. Zentrales Thema der Gesellschaft sind Antibiotika und ihr optimaler Einsatz für Patienten. Mit der längsten Studie ihrer Art begleitet man seit Jahrzehnten die Entwicklung von multiresistenten Keimen und Antibiotikaresistenzen. Auch die jüngste, gerade in Jena vorgestellte Ausgabe, bestätige den seit den 1980ern zu beobachtenden exponentiellen Anstieg. „Resistenzen sind in der Infektiologie nach der Pandemie die größten Herausforderungen. Manche sprechen deshalb auch von einer Art stillen Pandemie, an der jährlich weltweit mehrere Millionen Menschen sterben“, sagte Pletz.

Kleinere Startups stemmen Neuentwicklung von Antibiotika

Referenten bei der Frühjahrstagung stellten sich daher auch die Frage, wie neue Reserveantibiotika entwickelt werden können. Antibiotika verlören laut Pletz nach 15 bis 20 Jahren ihre Wirksamkeit. Milliardenbeträge für die Entwicklung ließen sich nicht zuletzt wegen des zeitlich begrenzten Patentschutzes oft kaum wieder reinholen, weshalb vor allem größere Pharmakonzerne das Engagement scheuten. „Die teure Entwicklung neuer Antibiotika lastet überwiegend auf den Schultern kleinerer Startups mit 5 bis 50 Mitarbeitern. Hier braucht es dringend neue Finanzierungsmodelle, die auch größere Firmen wieder zum Mitmachen motivieren“, so Pletz. Zudem plädieren die Wissenschaftler für eine schnelle und genaue Diagnostik, um vorhandene Antibiotika gezielt einsetzen sowie Resistenzmechanismen frühzeitig identifizieren zu können.

Ein Schwerpunkt der Tagung bildet der Zusammenhang von Flüchtlingsbewegungen und multiresistenten Erregern. Weil sich etwa kriegsverletzte ukrainische Soldaten, die vor der Überstellung zur endgültigen chirurgischen Versorgung in Deutschland bereits in Krankenhäusern ihrer Heimat behandelt wurden, dort häufig mit Keimen infizierten, bedürften sie in deutschen Kliniken besonderer Isolation und Betreuung. Resistenz sei nicht gleich Resistenz, Krankenhäuser seien mehr betroffen als der ambulante Sektor, auch finde man teils große regionale Unterschiede, sagte Pletz. Generell müsse aber in Deutschland noch niemand um eine effektive Antibiotika-Behandlung fürchten. Länder in Südostasien oder im Mittelmeerraum stünden da schon deutlich schlechter da. Ein gutes Zeugnis in Sachen Infektionsdiagnostik stellt die Tagung der Jenaer Startup-Szene mit dem InfectoGnostics Forschungscampus oder dem Zentrum für Sepsis und Infektionsforschung (Center for Sepsis Control & Care, kurz CSCC) an der Uniklinik aus.

Jahrestagung der Paul-Ehrlich-Gesellschaft berät in Jena zu Antibiotikaresistenzen, Impfungen und Infektionsabwehr - auf dem Foto die Teilnehmer der Tagung. © PEG | PEG

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie

Auch über Lehren aus der Corona-Pandemie für die Bekämpfung von Infektionen werde in Jena gesprochen. So hätten etwa Blutstrominfektionen in Kliniken trotz Schutzkleidung des Personals zugenommen. Grund dafür könnten Schutzhandschuhe gewesen sein, die sich weniger gut desinfizieren ließen als die menschliche Haut. Atemschutzmasken blieben ein wichtiges Mittel gegen die Weitergabe von Erregern über die Atemluft. Schwere Lungenentzündungen seien während der Pandemie zurückgegangen, kehrten aber nun zurück. „Infektionen sind die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Masken schützen während der Hochphase von Infektionswellen vor Ansteckungen. Außerhalb solcher Phasen können sie aber Immunität verhindern. Hier gilt es für künftige Pandemien die richtige Balance zu finden“, so Pletz. Generell rechne er mit weiteren Pandemien, insbesondere durch respiratorische Atemwegserreger. Jede Straßenbahn könne zum Ansteckungsherd werden, so der Infektiologe.

Zu den rund 900 Mitgliedern der PEG gehört das Robert-Koch-Institut (RKI). Angesprochen worden sei in den Vorstandsgremien auch die Veröffentlichung der sogenannten RKI-Protokolle zur Pandemiebewältigung. Die Schwärzungen in den freigegebenen Papieren bezeichnete Pletz als unglücklich und unnötig. Entscheidungen seien seinerzeit aus dem jeweiligen Kenntnisstand heraus getroffen worden, Fehler eingeschlossen. Dafür müsse sich niemand schämen.