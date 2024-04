Brüssel/Erfurt. Die Erfurter Europaabgeordnete Marion Walsmann ist in ein wichtiges Amt gewählt worden.

Marion Walsmann ist im EU-Parlament zur neuen Vorsitzenden des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Gruppe (PKM Europe) gewählt worden. Als Europaabgeordnete für Thüringen und bisher aktives Mitglied des Parlamentskreises bringe sie weitreichende Erfahrung in mittelstandsrelevanter Gesetzgebung mit, heißt es in einer Mitteilung der PKM. Die 61 Jahre alte Walsmann, die aus Erfurt stammt, tritt den Angaben zufolge die Nachfolge von Markus Pieper an, der mit der Ernennung zum Beauftragten der EU-Kommission für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sein Engagement in dem Parlamentskreis beendet hat.

„Mit Marion Walsmann führt eine versierte Europapolitikerin den PKM gemeinsam mit Markus Ferber durch das letzte Quartal der noch verbleibenden Legislatur. Als PKM haben wir uns in den vergangenen fünf Jahren jederzeit aktiv in KMU-relevante Gesetzgebung eingebracht und trotz aller Schwierigkeiten viel erreicht. Mit Marion Walsmann bleiben Mittelstandsbelange auch weiterhin eine Priorität. Davon bin ich überzeugt“, wird Pieper in der Mitteilung zitiert. „Ich freue mich, gemeinsam mit Marion Walsmann den PKM Europe weiterhin gestalten und nach vorne bringen zu können. Mit ihrem langjährigen und steten Einsatz für kleine und mittlere Unternehmen bringt sie die erforderliche Sensibilität und Erfahrung für das Fortkommen des PKM mit.“

„Als Abgeordnete für das überwiegend mittelständisch geprägte Thüringen und als Sprecherin der ostdeutschen Abgeordneten in der CDU/CSU-Gruppe sind KMU-Themen und mittelständische Perspektiven in europäischer Gesetzgebung ein Herzensanliegen für mich“, so Walsmann laut Mitteilung. Die anhaltende bürokratische Belastung müsse aufhören, Unternehmen müssten bestärkt werden. „Das Rückgrat unserer Wirtschaft braucht endlich entsprechenden politischen Rückhalt“, so Walsmann.

