Erfurt. Wir suchen einen Fahrer oder eine Fahrerin samt Begleitung für zwei außergewöhnliche Fahrzeuge - Opel Monza sowie Opel Kadett C Aero. Gewinner nehmen an der 1. Youngtimer Tour des ADAC Hessen-Thüringen teil.

Ferrari Testarossa, Porsche 993, Honda CRX oder die ersten Mercedes SLK – Autofans bekommen bei diesen Namen leuchtende Augen. Fahrzeuge dieser Baujahre gehören zu den jungen Oldtimern, den sogenannten Youngtimern. Am 27. April 2024 werden die schönsten Exemplare dieser automobilen Gattung durch Thüringen rollen – bei der ersten Youngtimer Tour des ADAC Hessen-Thüringen. Start und Ziel ist das ADAC Fahrsicherheitszentrum Grammetal bei Weimar.

Die 220 Kilometer lange Strecke führt auf der Deutschen Alleenstraße in das „Heuberghaus“ bei Friedrichroda und durch den Thüringer Wald zur Siegerehrung wieder zurück nach Grammetal. Die Tour ist auf 120 Fahrzeuge begrenzt – und schon fast ausgebucht. Die von ADAC-Experten ausgearbeitete Route umfasst mehrere Geschicklichkeits- und Teamaufgaben sowie Durchfahrtskontrollen, es geht nicht um das Erreichen von Bestzeiten oder Höchstgeschwindigkeiten.

Mit dem Monza präsentierte Opel 1977 auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main ein lässiges Coupé, das mit Luxus und Leistung die Oberklasse aufmischen sollte. © ADAC | Walter Tillmann

Für zwei außergewöhnliche Youngtimer suchen wir jeweils einen Fahrer und Beifahrer, selbstverständlich gern auch weiblich, für einen Opel Monza sowie für einen Opel Kadett C Aero. Mit dem Monza präsentierte Opel 1977 auf der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main ein lässiges Coupé, das mit Luxus und Leistung die Oberklasse aufmischen sollte. Für die Youngtimer-Tour steht ein Exemplar mit 180 PS bereit.

Originelle Begründung ist erbeten, gültiger Führerschein Bedingung

Den Aero stellte Opel 1976 auf dem Genfer Salon vor. Er vereinte mehrere Automobile in einem: flottes Cabrio, geräumiges Urlaubs- und Familienauto sowie praktisches Alltagsfahrzeug. Das vordere Dachteil kann mit wenigen Handgriffen abgenommen und im Kofferraum verstaut werden, das hintere Teil wird in klassischer Cabrio-Manier einfach nach unten weggefaltet.

Bewerben kann sich ab jetzt und mit einer originellen Begründung, warum er oder sie hinter das Lenkrad eines dieser beiden Autos gehört, wer mindestens 21 Jahre alt ist, einen gültigen PKW-Führerschein vorweisen kann und ausreichend Erfahrung mit Schaltgetrieben hat.

thueringer-allgemeine.de/gewinnspiele

otz.de/gewinnspiele

tlz.de/gewinnspiele