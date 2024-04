Erfurt. Hanno Müller über die Hängepartie bei den Gesundheitskiosken

Was soll man vom Wankelmut in Sachen Thüringer Gesundheitskioske halten? Die Idee finden eigentlich alle gut. Die zentral gelegenen, einladend designten Häuschen sind als Anlaufstellen für Gesundheitsinfos gedacht, wo Rat- und Hilfesuchende sonst weite Wege zurücklegen müssten. Sobald es jedoch konkret wird, ertönt der vielstimmige Chor der Bedenkenträger.

1000 von höchster Stelle geförderte Gesundheitskioske in Deutschland hätten der Thüringer Idee neuen Schub verliehen. Wieder hat eine Lauterbach‘sche Inititaive allerdings ein kürzeres Verfallsdatum als Kuhmilch. Für die vier Kioske im Unstrut-Hainich-Kreis und ihre Initiatoren bei IBA und Stiftung Landleben ist das ein weiterer Bremsklotz. Dass sie weitermachen, ehrt sie.

Gesundheitskioske als Anwendungsfeld für Telemedizin

Warum auch nicht! Die Angst vor den Kiosken ist irrational. Es geht darum, sie sinnvoll in die Gesundheitsversorgung zu integrieren. Niemand will Doppelstrukturen. Man kann aber nicht über mangelnde medizinische Angebote auf dem Land klagen und gleichzeitig den daraus entstehenden Bedarf ignorieren. In einer komplexeren Versorgungslandschaft könnten von versierten Pflegekräften geführte Kioske Lotsenfunktionen übernehmen. Ältere in den Dörfern wüssten das zu schätzen.

Gesundheitskioske machen Ärzten keine Konkurrenz. Sie bieten aber ein gutes Anwendungsfeld für Telemedizin und qualifizierte Versorgende (Verah). Als verlängerter Arm von Praxen und Kliniken könnten sie diese entlasten. Das muss man wollen und organisieren. Dank bestehender Kioske braucht man hierzulande nicht erst darauf warten, was die im Bund machen.