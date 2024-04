Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 8. bis 14. April 2024.

Sonntag, 14. April

17.30 Uhr: Thüringens SPD-Chef attackiert Koalitionspartner

Georg Maier kritisiert Ministerpräsident Ramelow und CDU-Spitzenkandidat Voigt: „Einige demokratische Mitbewerber irrlichtern gerade gewaltig“. Wofür der SPD-Spitzenkandidat aktuelle und potenzielle Koalitionspartner attackiert.

15.12 Uhr: Fortsetzung des Thüringer Reparaturbonus geplant - allerdings frühestens ab Mai

In Thüringen wird es auch in diesem Jahr einen Reparaturbonus geben, um die Instandsetzung von privat genutzten Altgeräten attraktiver zu machen. Das ist geplant.

14.44 Uhr: Linke und SPD: Weitgehende Einigung bei Schulgesetz

Bei seit Monaten diskutierten Änderungen im Thüringer Schulgesetz soll es nach Angaben von Linke und SPD nun eine weitgehende Verständigung mit der oppositionellen CDU geben. „Wir haben eine Einigung zu dringend notwendigen Veränderungen erzielt“, erklärte der Bildungspolitiker der Linke-Fraktion, Torsten Wolf, am Sonntag in Erfurt. Der SPD-Abgeordnete Thomas Hartung sprach am Samstag auf einer Delegiertenversammlung der SPD von einer weitgehenden Annäherung in wichtigen Positionen. Vorhaben, die für eine spürbare Verbesserung an Thüringer Schulen sorgen werden, könnten in der bevorstehenden Landtagssitzung Ende April aufgerufen und abgestimmt werden, so Wolf. Ihm sei es besonders wichtig, dass Regel- und Gemeinschaftsschulen zukünftig nach dem polytechnischen Prinzip arbeiteten. Durch praxisorientiertes Lernen sei mehr Berufsorientierung möglich. Zudem werde Sicherheit bei digitalem Lernen geschaffen, äußerte Hartung. Vorgesehen seien Assistenzkräfte, die die Lehrer im Unterricht unterstützten. (dpa)

14.20 Uhr: Ungewöhnliches Diebesgut: Mann stiehlt während eines Gottesdienstes USB-Stick von Orgel

Ein Mann hat am Samstagabend während eines Gottesdienstes in einer Greizer Kirche den für die Musik erforderlichen USB-Stick gestohlen. Der Pfarrer habe den Mann angesprochen, aber konnte ihn laut Polizei nicht aufhalten.

13.35 Uhr: Hakenkreuz noch vor Einweihung in neuen Brunnen in Bad Sulza geritzt

Eine Hakenkreuz-Ritzung und der Flyer einer rechtsextremistischen Partei beunruhigen gerade das Rathaus in Bad Sulza. Und es wirft die Frage auf, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Doch immer der Reihe nach.

12.27 Uhr: Drei Menschen bei Unfall schwer verletzt - Kind kommt mit Hubschrauber in Klinik

Bei einem Unfall im Altenburger Land sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein siebenjähriges Kind kam mit dem Hubschrauber in eine Klinik.

11.46 Uhr: Anzeigenhauptmeister: Zwei Menschen zeigen in Erfurt Hunderte Falschparker an

Seit Ende Februar gehen Berichte über einen selbst ernannten „Anzeigenhauptmeister“ durchs Netz. Doch auch in Erfurt gibt es nun offenbar Menschen, die systematisch Falschparker anzeigen.

10.52 Uhr: Sonne in Thüringen wird vorerst von Wolken und Regen abgelöst

Die sonnigen Tage gehen in Thüringen einem Ende entgegen. Der Sonntag wird wechselnd bis stark bewölkt, bleibt aber noch trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es kann den Meteorologen zufolge allerdings windig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht zum Montag zieht in der zweiten Hälfte gebietsweise Regen auf und es bleibt bedeckt. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad. Am Montag lässt sich die Sonne nicht mehr blicken: Der Tag startet mit Regen, der Richtung Südosten zieht. Später gibt es wechselnde Bewölkung mit Schauern und Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17, im Bergland zwischen 9 und 13 Grad.

Mit Wolken, Schauern und Gewittern wird die Nacht zum Dienstag ungemütlich. Im oberen Bergland kann den Meteorologen zufolge sogar Schnee fallen. Es kühlt ab auf 5 bis 3, im oberen Bergland bis 0 Grad. Ähnlich geht es am Dienstag weiter: Der Wetterdienst kündigt Wolken, Regen- oder Graupelschauer, vereinzelte Gewitter und oberhalb von 600 bis 800 Metern Höhe zeitweise Schnee an. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12, im Bergland zwischen 3 bis 8 Grad. (dpa)

10.08 Uhr: ICE evakuiert: Hunderte Passagiere müssen Zug in Thüringen verlassen

Rund 450 Menschen mussten am Samstagabend im Landkreis Sömmerda unplanmäßig einen ICE verlassen - viele erlitten Kreislaufprobleme.

9.48 Uhr: Großbrand: Historischer Turm in Arnstadt brennt

In Arnstadt brennt ein historischer Turm. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

8.55 Uhr: Feuer zerstört Einfamilienhaus in Leinefelde

Ein Einfamilienhaus hat am Samstagabend in Leinefelde gebrannt. Die Flammen zerstörten das Gebäude und machten es unbewohnbar, wie die Landeseinsatzzentrale Thüringen am Sonntag mitteilte. Was das Feuer auslöste, war zunächst völlig unklar. Die Bewohner konnten sich selbst aus dem Haus retten, es wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 300.000 Euro.

Samstag, 13. April

21.29 Uhr: Unschöne Szenen nach Partie des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Lok Leipzig: Pressevertreter von Fans verletzt

Nach dem Heimspiel des FC Rot-Weiß ist es am Erfurter Hauptbahnhof zu unschönen Szenen gekommen. Die Unterführung musste zeitweise geräumt werden. Zudem wurde ein Pressevertreter angegriffen. Das ist die Einsatzbilanz der Polizei.

17.59 Uhr: Wahlkampf statt Frieden: Kundgebung am Hohenwarte-Stausee endet mit Buhrufen

Mike Mohring und Thomas Kemmerich sind zu Besuch bei der Protestaktion am Stausee. Warum ihr Aufenthalt den Friedensabend überschattet.

16.43 Uhr: Theater Erfurt: Was das Arbeitsgericht zum Fall Witzmann sagt

Nachdem sie Missbrauchsvorwürfe am Erfurter Theater öffentlich macht, wird die Gleichstellungsbeauftragte gekündigt. Sie klagte, jetzt kam es zur Verhandlung.

15.15 Uhr: Panikattacken: Saalfelder Chefarzt über die Todesangst aus dem Nichts

Ob Supermodel Giselle Bündchen oder Popstar Madonna, in jüngerer Zeit bekennen viele Prominente, unter Panikattacken zu leiden. Panikstörungen haben tatsächlich leicht zugenommen, vor allem bei jüngeren Menschen, wie Thomas Sobanski sagt, langjähriger Chefarzt der Klinik für Psychiatrie in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. „Vier Prozent der Bevölkerung entwickeln innerhalb ihres Lebens eine solche Störung.“ Eine isolierte Panikattacke könne jedoch auch jeden Gesunden mal ereilen, so Sobanski. Welche Hilfe gibt es, wie beugt man vor? Der Saalfelder Mediziner gibt hier Antworten.

14.36 Uhr: Einzigartige Momente beim Hanami in Bad Langensalza

Das traditionelle Kirschblütenfest „Hanami“ in Bad Langensalza lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher in den japanischen Garten der Stadt. Die blühenden Kirschbäume boten eine malerische Kulisse, die die Herzen der Besucher höher schlagen ließ. Neben den schönen Blüten standen verschiedene Programmpunkte sowie die Taufen der neuen Sakura und Samurai im Mittelpunkt des Festes. Bei strahlend blauem Himmel und warmem Frühlingswetter wurden die beiden jungen Majestäten während der traditionellen Zeremonien in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Besucher verfolgten gespannt den feierlichen Akt und genossen dabei die festliche Atmosphäre.

13.32 Uhr: Sie hilft in höchster Not: Was eine Südharzerin als Notfallseelsorgerin erlebt

„Mitunter komme ich an einen gedeckten Abendbrottisch.“ Vorbereitet für ein gemeinsames Essen in Familie, wie immer. Aber Mutter, Vater oder gar ein Kind ist tot. Deshalb klingelt Sandra Hesse an der Wohnungstür. Sie überbringt die Todesnachricht – manchmal am Feierabend, oft mitten in der Nacht. Nach einem Verkehrs-, Arbeits- oder Sportunfall, nach einem Suizid, einem Brand, einer erfolglosen Reanimation beispielsweise. Katapultiert die Hinterbliebenen aus ihrem Alltag in den absoluten Ausnahmezustand. Sandra Hesse steht ihnen in jenen ersten schlimmen Stunden bei.

12.13 Uhr: Innenminister Maier zum SPD-Spitzenkandidat gewählt

Innenminister Georg Maier soll die SPD in die Landtagswahl im September führen und in der Regierung halten. Der 56-Jährige wurde am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt mit 84,8 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten gewählt. Maier ist seit 2017 Innenminister in der rot-rot-grünen Landesregierung und seit 2020 Landesvorsitzender der SPD, die derzeit in Umfragen bei Werten zwischen sechs und neun Prozent liegt.

Auf der Delegiertenversammlung machte Maier den Anspruch der Sozialdemokraten auf eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl deutlich. Erwartet werden nach den bisherigen Umfrageergebnissen schwierige Mehrheitsverhältnisse. „Wir wollen dazu beitragen, dass Thüringen eine demokratische Mehrheitsregierung bekommt“, sagte er. Die Sozialdemokraten seien für Gespräche mit allen Parteien offen, außer mit der AfD.

Die Kandidatenliste für die Landtagswahl, die der Parteivorstand vorgeschlagen hat, ist umstritten. Mehrere Kampfkandidaturen um die ersten fünf Listenplätze sind angekündigt. (dpa)

11.30 Uhr: Autobahnen A4 und A9: Sperrungen an mehreren Anschlussstellen in Ostthüringen

Autofahrer müssen sich in den kommenden Tagen an drei Anschlussstellen auf Behinderungen einstellen. Diese Strecken sind betroffen.

10.51 Uhr: Elterntaxis: Städte in Thüringen setzen auf Kontrollen statt Einfahrverbote

Per sogenanntem Elterntaxi werden manche Kinder bis vor die Schultür gefahren. Das sorgt vielerorts für Kritik. Mehrere Städte wollen aber nicht mit Einfahrtverboten dagegen vorgehen.

10.02 Uhr: Experte: „Höcke schaut sich etwas vom US-Wahlkampf ab“

Nach dem Duell zwischen Mario Voigt und Björn Höcke in Thüringen sieht US-Experte van de Laar Parallelen zur Rhetorik im US-Wahlkampf. Die Relevanz solcher TV-Duelle sei in den USA schon seit Jahren immens, das sei in Deutschland immer anders gewesen. Das ändere sich aber zusehends, sagt van de Laar in einem Interview.

9.21 Uhr: Zwischenbericht zum Erfurter Theater-Skandal in Kürze erwartet

Welche Rechts- und Regelverstöße es am Erfurter Theater gegeben hat, darüber gibt ein 123-seitiger Bericht der Berliner Kanzlei Auskunft. Was aber letztlich und im Detail zur Beurlaubung des Generalintendanten Guy Montavon geführt hat, welche Vorwürfe Betroffene oder Zeugen erhoben haben, darüber haben nur wenige Menschen im Detail Kenntnis erhalten. Zu sehen bekommen haben den Bericht und Einblick nehmen konnten nämlich - neben Montavon persönlich - nur die Verwaltungsspitze und einzelne Stadträte. Letztere haben sich mehrheitlich schon im Januar für eine Veröffentlichung des Berichts ausgesprochen. Doch dies lässt auf sich warten.

8.34 Uhr: Keine Einigung beim Betreuungsschlüssel für Thüringer Kindergärten

Der Bildungsausschuss im Thüringer Landtag kommt in der Diskussion um den Betreeungsschlüssel in Kitas nicht voran. Ein Aktionsbündnis und der Verband der Wirtschaft dringen auf eine Einigung der Fraktionen vor der Sommerpause.

Freitag, 12. April

19 Uhr: „Sie haben Mett gesagt“ - Ramelow schaltet sich in Hack-Streit ein

Es war eine Szene im Fernsehduell zwischen Thüringens CDU-Chef Mario Voigt und AfD-Kontrahent Björn Höcke wie gemacht für das Zeitalter kurzer Social-Media-Clips - und sie zog am Freitag noch ein paar Kreise: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) präsentierte sich als lachender Dritter mit besonderer Kenntnis im Bereich Hackfleisch.

17.45 Uhr: Bahnverkehr lahmgelegt: Stellwerkmitarbeiterin überfallen

Ein Überfall auf eine Mitarbeiterin eines Stellwerks im Kyffhäuserkreis hat am Freitag für eine Unterbrechung im Zugverkehr gesorgt. Das ist bisher bekannt.

17.30 Uhr: Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich angestiegen

In Thüringen hat sich mit dem sonnigen und zumeist trockenen Wetter die Waldbrandgefahr deutlich erhöht. Fast flächendeckend herrschte am Freitag mit der Waldbrandgefahrenstufe 3 eine „mittlere Gefahr“. Ausnahmen mit geringer Waldbrandgefahr bildeten lediglich einige Forstamtsbezirke zwischen Rennsteig und Heldburg im Süden des Freistaats. Das geht aus einer Veröffentlichung des Thüringenforstes hervor.

13.50 Uhr: Zwölf Hundewelpen in Nordhausen einfach weggeworfen - Ergebnisse der Pathologie

Wer ist so herzlos und entsorgt Hundewelpen im Plastesack auf einem Feldweg? Die Frage bewegt seit Tagen viele Südharzer. Ein Spaziergänger hatte die toten Welpen am Dienstagabend zwischen Leimbach und Himmelgarten entdeckt. Nach den Untersuchungen im Landesamt liegt ein erster Befund vor.

13 Uhr: SA-Parole: Telekom-Anwälte prüfen Höcke-Aussage

In einem TV-Duell rechtfertigt AfD-Rechtsaußen Björn Höcke die Verwendung einer verbotenen Parole – und behauptet, dass die Telekom sie auch schon benutzt habe. Die widerspricht jedoch.

12.04 Uhr: Polizisten ohne Uniformhosen im Einsatz? „Das würde in Thüringen so nicht passieren“

Besonders sein zu wollen, kann auch Nachteile mit sich bringen. Das bekommen gerade die Polizistinnen und Polizisten in Bayern zu spüren. Denn nach der Umstellung auf ihre neue Uniform bereiten ihnen gerade Lieferengpässe des Ausrüsters Probleme. Unter dem Titel „Der schlechteste Aprilscherz aller Zeiten“ veröffentlichte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ein lustiges Video. „Das würde in Thüringen so nicht passieren“, erklärt Mandy Koch, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei.

10.30 Uhr: Live-Schalte nach TV-Duell abgebrochen: Reporter vor dem Thüringer Landtag bedrängt

Nach dem TV-Duell von Mario Voigt und Björn Höcke laufen am Freitagmorgen Analysen und Einordnungen über alle Kanäle. In Erfurt kam es dabei vor dem Landtag zu einem Zwischenfall.

9.50 Uhr: Jung, männlich, katholisch: Warum zwei junge Erfurter Priester werden wollen

Jeden Tag um 7.15 Uhr beginnt für Elias Peter und Ikenna Nwachukwu der Tag mit einem Gottesdienst, in der kleinen Kapelle im Priesterseminar in Erfurt. In der Kapelle, in der auch schon der damalige Papst Benedikt XVI. betete, finden sich die jungen Männer in den frühen Morgenstunden zusammen. Sie beten, singen und lobpreisen, denn Elias Peter und Ikenna Nwachukwu wollen Priester werden. Deswegen besuchen beide das Priesterseminar in Erfurt. Und das in einer Zeit, in der die katholische Kirche kränkelt. Missbrauchsskandale, Kirchenaustritte und immer weniger Priesteranwärter sind nur einige der Probleme, mit denen die katholische Kirche einen Umgang finden muss. Warum sie das machen.

9.13 Uhr: Polizei rettet in Weimar Hund aus heißem Auto

Einen Hund hat die Polizei am Donnerstag in Weimar aus einem in der prallen Sonne parkenden Auto gerettet. Zur selben Zeit seien auch die Halter des Tieres eingetroffen. Diese hätten wenig Einsicht gezeigt, als die Beamten sie über die Gefahren für ihren Hund belehrten. Die Halter bekamen eine Anzeige und es wird überprüft, ob sie zur Hundehaltung geeignet sind.

8.34 Uhr: Verhandlung zu fristloser Kündigung von Gleichstellungsbeauftragten

Es ist ein heißes Eisen, das heute in Erfurt verhandelt wird. Das Arbeitsgericht dort soll klären, ob die fristlose Kündigung der damaligen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erfurt, Mary-Ellen Witzmann, wirksam ist. Die Stadt hatte Witzmann Anfang November fristlos entlassen. Zuvor hatte Witzmann Vorwürfe mutmaßlicher sexueller Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch am Theater Erfurt öffentlich gemacht. Sie habe mit der Veröffentlichung eigenmächtig gehandelt, begründete die Stadtverwaltung damals den Schritt. Es habe einen Vertrauensverlust gegeben. Die in einem unveröffentlichten Gutachten festgehaltenen Vorwürfe richten sich gegen verschiedene Männer. (dpa)

8.01 Uhr: Toter auf Gleisen im Erfurter Hauptbahnhof: Wohnungsloser starb bei Unfall

Bei dem Mann, der am Samstag tot im Gleisbett am Hauptbahnhof in Erfurt gefunden wurde, soll es sich nach Informationen von MDR Thüringen um einen wohnungslosen Bulgaren gehandelt haben, sein Blutalkoholgehalt lag bei mehr als 1,6 Promille. Der Mann sei bei einem Unfall ums Leben gekommen, er war von einem Triebwagen erfasst worden. Die Polizei hatte den Hauptbahnhof zeitweise komplett gesperrt. Im Regional- und Fernverkehr gab es erhebliche Verzögerungen.

7.30 Uhr: 1200 Erzieher-Stellen in Thüringer Kindergärten bedroht

Die Rechnung ist ernüchternd: Weil die Zahl der Kinder in Thüringens Kindergärten zurückgeht, müssen beim derzeitigen Betreuungsschlüssel noch in diesem Jahr mehr als 500 Stellen in Kindergärten abgebaut werden, im kommenden Jahr weitere mehr als 700 Stellen. Das sind am Ende mehr als 1200 Fachkräfte, die sich beruflich umorientieren müssen oder Thüringen verlassen. So könnte das Szenario verhindert werden.

6.55 Uhr: Viele Wolken und milde Temperaturen am Freitag in Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich am Freitag auf milde Temperaturen und viele Wolken einstellen. Bis zu 21 Grad sind zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind, es wird zeitweise stark bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und leicht windig aber trocken. Bis auf acht Grad kühlt es dabei ab. (dpa)

6.14 Uhr: TV-Duell zwischen Voigt und Höcke ohne klaren Sieger und mit Streit um „Gehacktes“

90 Minuten haben sich die Thüringer Spitzenkandidaten Björn Höcke (AfD) und Mario Voigt (CDU) ein TV-Duell geliefert. So ging das Streitgespräch aus.

Dias war der Live-Ticker, und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mett und Gehacktes?

Donnerstag, 11. April

16 Uhr: Bund und Länder besiegeln Verkaufsstopp ostdeutscher Agrarflächen

Die ostdeutschen Acker- und Waldflächen im Besitz des Bundes sollen bis auf wenige Ausnahmen künftig nur noch verpachtet und nicht mehr verkauft werden. Eine entsprechende Vereinbarung traf die Bundesregierung am Donnerstag mit den ostdeutschen Ländern - trotz Protesten von Bauernverbänden gegen den Verkaufsstopp.

13.40 Uhr: TV-Duell Höcke Voigt live: Dieser Sender überträgt das Rededuell heute Abend

Mario Voigt (CDU) will Ministerpräsident werden und schaltet auf Angriff: In einem TV-Duell will er AfD-Landeschef Björn Höcke inhaltlich stellen. Das Vorhaben ist umstritten. Hier können Sie den Schlagabtausch heute Abend verfolgen.

12.52 Uhr: Elf Überlebende werden bei Gedenken an KZ-Befreiung in Thüringen erwartet

Gedenkfeiern, Zeitzeugengespräche, thematische Lagerrundgänge, Erinnerungsbäume: Mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnern die KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora an die Befreiung der Konzentrationslager in Thüringen vor 79 Jahren. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Erinnerung an die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Zu den Veranstaltungen werden auch elf Überlebende der Lager aus Israel, Belarus, Frankreich, Polen, Rumänien, den USA und Deutschland erwartet.

12.10 Uhr: Neun Millionen Euro Steuergelder für umstrittenes Batterierecycling in Gera

Die umstrittene Ansiedlung des Batterierecyclingparks Thüringen in Gera beschäftigt den gesamten Freistaat und die Nachbarn – und erneut auch den Thüringer Landtag. Etwa neuen Millionen Euro Förderung aus der öffentlichen Hand und damit Steuergelder der Bürger sind für das Vorhaben der südkoreanischen Investorengemeinschaft von SungEel und Samsung vorgesehen. Das geht aus einer kleinen Anfrage der AfD hervor.

11.35 Uhr: Wagenknecht äußert sich in Erfurt zu möglicher Zusammenarbeit mit Höcke

Der Saal der Alten Oper in Erfurt ist am Dienstagabend brechend voll. Es gibt kaum einen freien Platz. Der Veranstalter spricht von 850 Menschen, die alle gekommen sind, um sie zu hören und live zu erleben: Sahra Wagenknecht. Die ehemalige Linke-Politikerin, dann Linke-Kritikerin und heutige Namensgeberin ihrer neu gegründeten Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) ist an diesem Abend zu Besuch in Erfurt. Sie verrät auch, mit wem sie in Thüringen koalieren würde – und mit wem nicht.

11.01 Uhr: Ehemalige Hühnerfarm wird Gewerbegebiet

Wo früher Hühner über den Boden scharrten, sollen sich bald Unternehmen ansiedeln: Auf dem Gelände einer ehemaligen Hühnerfarm in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) soll ein Gewerbegebiet entstehen. Die Fertigstellung ist bis Ende 2027 geplant, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Es gebe bereits Anfragen von Unternehmen, da die Gewerbegebiete im Umkreis fast ausgelastet seien.

Insgesamt handle es sich um eine Fläche von 3,5 Hektar. Zunächst sollen fünf ehemalige Stallungen abgerissen werden, danach wird das Gelände hergerichtet. Die Kosten dafür belaufen sich laut Ministerium auf 7,45 Millionen Euro. Etwa 90 Prozent davon kommen aus dem Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW), das je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert wird. (dpa)

10.30 Uhr: Nach Schüssen: Großeinsatz in Erfurt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird ein Gebäude in Erfurt durchsucht. Auch Spezialkräfte, der Zoll und das Finanzamt sind beteiligt. Das ist der Grund für den Großeinsatz.

9.40 Uhr: Mit AfD-Logo: Partei bittet in Saalfeld-Rudolstadt um Unterschriften für zweite Liste

Da ist der nächste Ärger wohl programmiert: Zwei Tage vor dem Ende der Abgabefrist für Wahlvorschläge zur Kommunalwahl am 26. Mai bittet die AfD Saalfeld-Rudolstadt auf ihrer Facebookseite - mit einem Foto des Landratsamtes und offiziellem Parteilogo - um Unterstützungsunterschriften für eine unabhängige Wählergruppe „Alternative für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt“, die eine eigene Kandidatenliste zur Kreistagswahl aufgestellt habe.

9.05 Uhr: Weimarer Institutsleiterin: Soziale Gerechtigkeit bei Klimamaßnahmen mitdenken

Das Institut für Europäische Urbanistik an der Bauhaus-Universität Weimar wird 20 Jahre alt. Viele Themen sind seither ähnlich geblieben – eines kam dazu.

8.30 Uhr: Aus Rache für die Schwester: Brüder-Paar knöpft sich 14-Jährigen in Sondershausen wegen einer Chipstüte vor

Ein 14- und ein 19-Jähriger sollen dem Schüler im Schwitzkasten die Luft abgedrückt haben, weil er einen Disput mit deren Schwester hatte. Vor Gericht versuchte zunächst der ältere Bruder, sich aus der Sache herauszureden.

7.45 Uhr: Der Beste seiner Rasse: Sennenhund aus dem Kreis Nordhausen sammelt europaweit die Champion-Titel

Lancelot aus dem Südharz sorgt international für Aufsehen. Der vierjährige Rüde ist kein gewöhnlicher Hund. Er ist ein Meisterwerk der Natur, ein Großer Schweizer Sennenhund in Perfektion. Wo auch immer er sich einer Konkurrenz stellt, sind die Richter begeistert und vergeben Höchstnoten. Lancelot räumt die Pokale ab, sammelt die Champion-Titel europaweit. Sein Weg ist beispiellos.

7 Uhr: Gute Zukunftszeichen für Kaufhof/Karstadt-Filiale in Erfurt

Das traditionsreiche Warenhaus Galeria Kaufhof/Karstadt in Erfurt am Anger bleibt der Landeshauptstadt sehr wahrscheinlich erhalten. „In Erfurt blicken wir hoffnungsvoll nach vorn und sind sehr froh, dass wir erfahrene Investoren gefunden haben“, sagte der Geschäftsführer der Erfurter Filiale, Jan de Wit.

6.22 Uhr: 500.000 Euro Sachschaden bei Brand an Funkmast

Im Saale-Orla-Kreis ist bei dem Brand eines Funkmastes ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am späten Mittwochabend in Pößneck aus.

Mittwoch, 10. April

19.45 Uhr: Rätsel um Brände im Unstrut-Hainich-Kreis: Ermittler im Einsatz

Zwei verheerende Brände innerhalb kurzer Zeit erschüttern den Unstrut-Hainich-Kreis. Noch immer hängt am Mittwochmorgen der beißende Brandgeruch an der Otto-Liliental-Straße bei Obermehler in der Luft. Die Spuren des verheerenden Feuers, das in der Nacht zu Montag in einer Tischlerei wütete, sind unübersehbar. Wie gehen die Ermittler vor, um die Ursache zu finden?

18.40 Uhr: Automatensprenger von Schloßvippach verurteilt

Am Landgericht Erfurt ist das Urteil gegen Automatensprenger verhängt worden. Bei der Tat starb ein Komplize. Diese Strafe erwartet die Beschuldigten:

17.30 Uhr: Geld aus Berlin für Meuselwitz und Bad Sulza

Die Kleinstädte Meuselwitz im Altenburger Land und Bad Sulza im Weimarer Land sollen grüner werden. Dafür erhalten sie nach Angaben der Thüringer Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt Geld aus einem Förderprogramm des Bundes für natürlichen Klimaschutz. Meuselwitz bekomme 540.000 Euro, Bad Sulza rund 694.000 Euro, habe der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch in Berlin beschlossen, teilte die Vizepräsidentin des Bundestages mit. (dpa)

16.45 Uhr: Gefährlicher Eingriff in Bahnverkehr: Zug kollidiert in Pößneck mit zwei Schildern

In Pößneck haben Unbekannte zwei Schilder auf den Gleisen abgelegt. Der Triebwagenfahrer konnte am Dienstagabend Schlimmeres verhindern. Die Bundespolizei ermittelt wegen einer schweren Straftat.

15.30 Uhr: 285.000 Euro Schaden: Dreiste Diebe plündern Agrarbetrieb in Südthüringen aus

Im großen Stil haben Unbekannte in einem Agrarbetrieb in Südthüringen zugeschlagen. Tonnenweise wurden Produktionsmittel und elektrische Geräte aus den Lagerhallen entwendet sowie Diesel abgezapft. Der Schaden ist sechsstellig.

15.15 Uhr: Stiftung fördert wieder ehrenamtliche Projekte der Brauchtumspflege in Thüringen

Thüringen fördert ab sofort wieder gemeinnützige Organisationen und Initiativen mit Projekten der Brauchtumspflege. Die insgesamt 750.000 Euro aus dem Programm „Aktiv vor Ort“ seien insbesondere für Vorhaben im ländlichen Raum vorgesehen, teilte die Ehrenamtsstiftung des Landes am Mittwoch in Erfurt mit. Je Projekt könnten maximal 5.000 Euro beantragt werden.

Gefördert werden nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden der Ehrenamtsstiftung, Frank Krätzschmar, etwa Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, die Digitalisierung der Vereinsarbeit oder Fahrtkosten sowie Kosten für Büro- und Verbrauchsmaterialien, Pflichtversicherungen oder die individuelle Würdigung Ehrenamtlicher. Es sei wichtig, gute Rahmenbedingungen für diejenigen zu schaffen, die sich in ihrer Freizeit uneigennützig engagieren. „Aktiv vor Ort“ könne dazu einen wichtigen Beitrag leisten. (epd)

14.50 Uhr: Vogel hält Ministerpräsidenten als Kanzler geeigneter als Merz

Einst war Bernhard Vogel Regierungschef von Thüringen. Der CDU-Politiker schließt eine Kanzlerschaft von Friedrich Merz nicht aus, hält sie aber auch nicht für gesetzt. Wen sich der 91-Jährige stattdessen vorstellen kann.

14.40 Uhr: Gerichtsverfahren wegen Abrechnungsbetrugs gegen Weimarer Hausarzt: Urteil erst im August

Das Verfahren wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs durch einen Weimarer Hausarzt und seine Praxismanagerin droht zum Mammutprozess zu werden. Statt, wie geplant im April oder Mai, wird das Urteil frühestens im Spätsommer fallen. Weshalb das Gericht vor einem großen Problem steht.

13.02 Uhr: Opferberater: Landkreis Sonneberg ist Schwerpunkt bei rechter Gewalt

In Sonneberg wurde bundesweit das erste Mal ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Das hat laut ezra Auswirkungen auf rechts motivierte Gewalt in der Region.

12.48 Uhr: Kane und Co. beziehen EM-Quartier in Thüringen am 10. Juni

Der EM-Mitfavorit England bezieht sein Trainingsquartier in Thüringen vor der Fußball-Europameisterschaft am 10. Juni. Dies teilte eine Sprecherin der Three Lions auf Anfrage mit. Das Team um Kapitän Harry Kane wohnt während des Turniers im Spa- und GolfResort Weimarer Land Blankenhain, südlich von Weimar.

12.12 Uhr: Linienbus streift in Weimar Neunjährigen - Elf Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstagnachmittag in Weimar elf Menschen verletzt worden. Zuvor war ein neunjähriger Junge an einer Fußgängerampel, kurz bevor der Bus an ihm vorbeifuhr, auf die Fahrbahn gegangen. Obwohl der Busfahrer sofort bremste, stießen Bus und Kind leicht zusammen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Ampel für das Kind noch nicht grün zeigte“, sagte ein Polizeisprecher.

12.06 Uhr: Krankenkasse: Mehr Behandlungen wegen Cannabis-Folgen

Die Zahl der Cannabis-Süchtigen steigt. Laut der Krankenkasse KKH nimmt der missbräuchliche Konsum von Cannabis-Produkten seit Jahren zu. 2022 seien bundesweit hochgerechnet über 200.000 Menschen wegen eines akuten Rausches, einer Abhängigkeit, Entzugserscheinungen oder psychischen Problemen in ärztlicher Behandlung gewesen.

11.53 Uhr: Spaziergänger findet tote Hundewelpen an Feldweg im Landkreis Nordhausen

Einen erschreckenden Fund hat am Dienstagabend ein Spaziergänger im Landkreis Nordhausen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte er mehrere leblose Hundewelpen in der Nähe eines Feldweges.

10.01 Uhr: Thüringer CDU befürchtet Wildwuchs bei Windrädern

Standorte für Windräder sorgen in Thüringen ständig für Diskussionen. Dieses Mal geht es der Unionsfraktion um die Folgen eines vom Gericht gekippten Regionalplans.

8.11 Uhr: Untreue am Oberlandesgericht Jena: Ex-Führungskraft und zwei Unternehmer angeklagt

Am Landgericht Gera soll im Mai ein umfangreicher Prozess beginnen. Im Fokus stehen unter anderem eine frühere Führungskraft des Oberlandesgerichtes in Jena und ein Jenaer Unternehmer. Die erste Strafkammer hat nach dem ersten Verhandlungstermin am 25. Mai weitere 33 Prozesstage bis Dezember 2024 angesetzt.

6.13 Uhr: Thüringer Duell mit Risiken: Schlagabtausch zwischen Voigt und Höcke im TV

Am Donnerstag treffen die Thüringer Spitzenkandidaten Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) im TV-Duell aufeinander. Sie wollen offiziell über Europa sprechen - dahinter aber steckt viel mehr.

Dienstag, 9. April

19 Uhr: Andreas Marx wird neuer Präsident der Uni Jena

Der Chemiker Andreas Marx wird neuer Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das hat die Hochschulversammlung am Dienstag entschieden. Marx soll seine neue Position voraussichtlich noch in diesem Sommersemester antreten, wie die Universität am Dienstag mitteilte. Damit folgt er auf Walter Rosenthal, der im Oktober vergangenen Jahres als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz nach Berlin wechselte. (dpa)

18 Uhr: Landessieger bei „Jugend forscht“ stehen fest

Beim Thüringer Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ sind am Dienstag etliche Projekte von Schülerinnen und Schülern aus dem Freistaat ausgezeichnet worden. Insgesamt präsentierten 140 Nachwuchsforscher ihre Projekte bei „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“. Das sind die Gewinner.

16 Uhr: Zuschüsse des Landes für kostenlose Kinderbetreuung haben sich mehr als verdoppelt

Die Zuschüsse des Landes zur Finanzierung der Beitragsfreiheit in Thüringer Kindertagesstätten haben sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Wurden 2019 noch knapp 30 Millionen Euro fällig, waren es 2023 mehr als 67 Millionen Euro - ein Plus von 124 Prozent.

15 Uhr: Flughafen Erfurt-Weimar: Mit mehr Passagieren sollen die Einnahmen steigen

Nach der Flaute in den Corona-Jahren soll die Passagierzahl am internationalen Flughafen Erfurt-Weimar in diesem Jahr kräftig steigen. Mehr als 170.000 Fluggäste sollen in diesem Jahr abgefertigt werden nach knapp 140.000 im Jahr 2023, in dem die Corona-Flaute Auswirkungen zeigte, wie die neue Geschäftsführerin Susanne Hermann am Dienstag in Erfurt sagte.

12.07 Uhr: Urteil gegen Brandstifter von Apolda rechtskräftig

Die Verurteilung wegen vierfachen Mordes gegen den Brandstifter von Apolda ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten verworfen. Der 37-Jährige wurde im September des Vorjahres zudem von der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in weiteren 30 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

11.58 Uhr: Thüringer Soldaten trainieren bei Gardelegen mit Nato-Truppen den Ernstfall

Unter Führung der thüringisch-sächsischen Panzergrenadierbrigade 37 trainieren norwegische und tschechische Nato-Verbände auf einem Übungsgelände in Sachsen-Anhalt.

9.16 Uhr: Mehrere Durchsuchungen durch Kriminalpolizei in Gera

In Gera wurden in den Morgenstunden von der Kriminalpolizei mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden auch Personen mit Handschellen abgeführt.

8.06 Uhr: 26-Jähriger rast durch Erfurt und überfährt fast Radfahrerin

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein ist durch den Erfurter Norden gerast und hat dabei fast eine Radfahrerin überfahren. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach fuhr der Mann am Montagabend zunächst mit hoher Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln. Ein Drogentest bei dem Mann sei positiv ausgefallen, hieß es. Die Radfahrerin blieb unverletzt. (dpa)

7.50 Uhr: Lkw verliert Ladung: 625 000 Euro Sachschaden

Ein Lastwagen hat im Landkreis Gotha seine Ladung verloren und einen Sachschaden in Höhe von 625.000 Euro verursacht. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, war der 57-jährige Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf einer Landstraße bei Friedrichroda unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte die geladene Maschinenpresse demnach links vom Anhänger und durchschlug die Leitplanke. Die Maschinenpresse sei ersten Erkenntnissen zufolge unzureichend gesichert gewesen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. (dpa)

7.12 Uhr: Die Thüringer werden weniger und älter

Wie viele Kitaplätze oder Pflegeplätze werden in Zukunft gebraucht? Land und Kommunen hilft bei der Planung eine Bevölkerungsprognose. Eine neue liegt jetzt für Thüringen vor.

6.46 Uhr: Temperaturen in Thüringen sinken ein wenig - es bleibt aber warm

Nachdem am Montag in der Spitze über 29 Grad Celsius gemessen wurden, sinken die Temperaturen am Dienstag wieder ein wenig - es bleibt aber warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird bei einem Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad gerechnet. Ab dem Nachmittag kann es lokal etwas regnen. Außerdem weht voraussichtlich ein zeitweise böig auffrischender Wind, wie es hieß. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bei Tiefstwerten von 7 bis 5 Grad größtenteils trocken. (dpa)

6.14 Uhr: Transporter kracht auf A9 bei Schleiz in Arbeitskolonne

Die Bundesautobahn 9 bei Schleiz musste in der Nacht zu Dienstag teilweise gesperrt werden. Ursächlich war der Unfall eines Transporters, der auf einen fast nagelneuen Schilderwagen zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Dittersdorf auffuhr.

Montag, 8. April

21 Uhr: Temperaturrekorde in Thüringen am Montag erneut geknackt

Nach dem Wochenende mit Rekordtemperaturen war es am Montag noch wärmer in Thüringen. Nach Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichten die Temperaturen fast die 30-Grad-Marke. So wurden in Jena 29,1 Grad gemessen. Nach Angaben des DWD habe es flächendeckend Temperaturrekorde für einen 8. April gegeben.

19 Uhr: Sattelzug erfasst Fußgänger in Hildburghausen - 83-Jähriger stirbt

Ein 83-Jähriger ist am Montagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in Hildburghausen von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden.. Der Senior sei lebensgefährlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.

18 Uhr: Experten geben Tipps zum Nachbarrecht: Was auf der anderen Seite des Zauns erlaubt ist und was nicht

Beim Telefonforum unserer Zeitung zum Thema Nachbarschaftsrecht beantworteten Fachleute Fragen zu Drohnenflügen, Heckengrößen und allem, was den Frieden zwischen Nachbarn stören könnte.

14 Uhr: Zahl der Straftaten in Thüringen erreicht höchsten Stand seit 2014

Die Zahl der in Thürigen begangenen Straftaten ist 2023 so hoch gewesen, wie noch nie in den zurückliegenden zehn Jahren. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor, die am Montag in Erfurt präsentiert wurden. Demnach hat die Polizei im vergangenen Jahr 150.457 Straftaten registriert.

12.42 Uhr: Inflationsrate sinkt in Thüringen auf niedrigsten Stand seit drei Jahren

Die Inflationsrate in Thüringen ist auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken. Im März lagen die Verbraucherpreise im Freistaat 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte.

10.31 Uhr: Prozess wegen Rechtsbeugung: Warum eine ehemalige Richterin in Gera vor Gericht steht

Am Landgericht Gera hat am Montag der Prozess gegen eine ehemalige Richterin begonnen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft ihr vor, eine Rechtsbeugung begangen zu haben. Die heute 37 Jahre alte Rechtsanwältin soll während des Corona-Lockdowns einen Fehler begangen haben.

9.09 Uhr: Rettungshubschrauber bringt Zwölfjährigen in Erfurter Klinik

Ein zwölfjähriger Junge ist nach einem Fahrradunfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Erfurter Klinik gebracht worden. Der Junge sei am Sonntagnachmittag in einer Kurve zwischen Ellersleben (Landkreis Sömmerda) und der Bundesstraße B85 gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe er sich schwer verletzt. (dpa)

8.57 Uhr: Störung im Stellwerk: Zugverkehr im Süden Thüringens beeinträchtigt

Wegen eines Stellwerksausfalls fallen mehrere Linien der Erfurter Bahn und der Süd Thüringen Bahn aus. Wie die beiden Bahnunternehmen am Montagmorgen mitteilten, sind folgende Strecken betroffen: Zwischen Grimmenthal und Bad Neustadt (Saale), Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis, Meiningen und Zella-Mehlis, sowie auf der Strecke zwischen Meiningen und Themar. Ein Busnotverkehr könne nicht eingerichtet werden, teilte die Erfurter Bahn mit. (dpa)

8.42 Uhr: Mehrere 100 000 Euro Sachschaden nach Brand in Zimmerei

Bei einem Brand in einer Zimmerei in Nottertal-Heilinger-Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht zum Montag ein hoher Schaden von mehreren 100 000 Euro entstanden. Mit mehr als 80 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte. Neben dem Spänelager seien auch die Maschinenhalle und ein Lkw ausgebrannt. Verletzt wurde demnach niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (dpa)

8.27 Uhr: Motorrad-Crash im Weimarer Land - Hubschrauber im Einsatz

Ein Motorradfahrer ist bei Bad Berka (Weimarer Land) gegen eine Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Einschätzungen soll der Mann am Sonntag mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Durch den Aufprall wurde sein Unterschenkel abgetrennt. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 87 war für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)

6.38 Uhr: Sommerliche Temperaturen am Montag in Thüringen

Auf einen sommerlich warmen Montag können sich die Menschen in Thüringen freuen. Zeitweise soll auch die Sonne scheinen bei Temperaturen von bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. In der Nacht sinken die Temperaturen auf zwischen 10 und 15 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. Sowohl tagsüber als auch nachts bleibe es trocken. (dpa)

