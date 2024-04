Erfurt. Leserin Regina Rothenberger (67) aus Erfurt ist von der digitalen Zeitung begeistert. Workshops im Unstrut-Hainich-Kreis helfen beim Umstieg.

Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Zeitung bietet das E-Paper, die digitale Zeitung, viele neue Chancen der täglichen Lektüre. Regina Rothenberger (67) aus Erfurt ist ein gutes Beispiel dafür: Sie nutzt das E-Paper in der App auf ihrem Computer. Die ehemalige Deutschlehrerin ist dabei vor allem an lokalen Nachrichten interessiert, aber auch an den täglichen Reportagen aus der Region und den vielfältigen Meinungsbeiträgen. Wir haben mit ihr über die digitale Zeitung gesprochen.

Seit wann und wie oft nutzen Sie das E-Paper?

Seit einem halben Jahr. Ich lese seit vielen Jahrzehnten die Zeitung – bisher in der klassischen gedruckten Ausgabe. Für mich ist die Zeitung unverzichtbar, um über den regionalen Alltag ausreichend informiert zu sein. Doch dann hat es immer mal wieder mit der Zustellung nicht geklappt oder die Zeitung kam sehr spät, von daher fand ich das digitale Angebot interessant, denn das E-Paper ist ja schon am Vorabend – in der Regel noch vor der Tagesschau – immer verfügbar, egal, wie draußen das Wetter ist.

Sie sind sehr umweltbewusst, spielte das auch eine Rolle?

Ja, durchaus, denn allein binnen einer Woche ist da ganz schön viel Papier zusammengekommen. Der Gedanke, dadurch weniger Papier zu verbrauchen, gefällt mir. Außerdem fällt im Alter die Entsorgung der ganzen Zeitungsstapel zunehmend schwerer, die DDR-typischen Altstoffsammlungen gibt es ja nicht mehr. Und ich finde auch, dass sich das moderne Papier nicht mehr so gut zum Fensterputzen eignet, es ist nicht mehr so saugfähig.

Pünktlich, zuverlässig, günstiger und viel mehr Inhalt: Unsere Leserin Regina Rothenberger (67) aus Erfurt ist von der digitalen Zeitung, dem E-Paper, begeistert. © Ingo Glase | Ingo Glase

War der Umstieg sehr schwierig?

Gar nicht. Ich lese schon seit vielen Jahren Bücher als digitale E-Books auf einem sogenannten Reader, so fiel der Umstieg nicht schwer. Aber auch sonst ist das nur eine Gewöhnungssache – auf die man sich schnell einstellt und dann nicht mehr missen möchte. Dafür braucht man keine Vorkenntnisse.

Was gefällt Ihnen am E-Paper?

Vor allem die Möglichkeit, die Schriftgröße individuell einstellen zu können. Das ist gerade für ältere Menschen eine enorme Hilfe. Zudem kann man sich die Artikel auch als Fließtext anzeigen und sogar vorlesen lassen. Das E-Paper bietet auch den Vorteil, sich alle Lokalausgaben der gesamten Region anschauen zu können.

Und neben der täglichen Zeitung kann man in der App in vielen kostenlosen Illustrierten, Fernsehzeitschriften und Testmagazinen blättern, das ist schon ein tolles zusätzliches Angebot. Auf einem Tablet-Computer oder Smartphone können sogar die Rätsel direkt am Bildschirm ausgefüllt werden, auch in der wöchentlichen Rätselbeilage. Und wesentlich günstiger ist das digitale Abo außerdem, man spart dabei eine ganze Menge Geld.

Und wo nutzen Sie das E-Paper am liebsten?

Zu einem guten Morgen gehört die Zeitung einfach dazu, am liebsten im Schlafanzug bei einer Tasse Kaffee. Und es gibt keinen „Streit“ mit meinem Mann mehr, wer welchen Zeitungsteil zuerst bekommt: Er liest die Zeitung parallel auf seinem Laptop. Aber da die Zeitung schon am Vorabend kommt, schaue ich natürlich abends schon mal rein. Damit bin ich dann schon auf dem Laufenden.