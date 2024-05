Erfurt. Laut Ärztetag sollen Patienten Leistungen komplett aus eigener Tasche bezahlen. Die Thüringer Landesärztekammer begrüßt die Entscheidung. Homöopathen hingegen protestieren.

Patienten müssen homöopathische Leistungen künftig womöglich immer aus eigener Tasche bezahlen. Der Deutsche Ärztetag in Mainz hatte die Streichung der Homöopathie aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) beschlossen. Der Gesetzgeber soll demnach dafür sorgen, dass Homöopathie weder als Kassenleistung abgerechnet werden kann noch gesondert erwähnt wird. Auf Nachfrage unserer Zeitung kündigte die Krankenkasse IKK Classic bereits das mögliche Aus für eine auch in Thüringen gültige Vergütungsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an.

„Die Entwicklungen rund um die Homöopathie als Kassenleistung verfolgen wir intensiv. Sollte der Gesetzgeber entsprechende Regelungen beschließen und die Versorgung mit homöopathischen Leistungen ausschließen, werden wir den Vertrag mit der KBV beenden, da in diesem Fall die Rechtsgrundlage fehlen würde, unseren Versicherten diese Leistungen weiterhin anzubieten“, erklärte Kassensprecherin Viktoria Durnberger.

Aktuell übernimmt die IKK classic die homöopathische Erst- bzw. Folgeanamnese sowie Kosten für Analyse, Beratung und Auswahl der Arzneien. Voraussetzung ist in jedem Fall die Behandlung durch kassenärztliche Vertragsärzte mit homöopathischer Zusatzqualifikation. Behandlungen durch Heilpraktiker würden grundsätzlich nicht übernommen. Eine ähnliche Regelung gilt in Thüringen auch mit mehreren Betriebskrankenklassen (BKK).

Die Sonderstellung von Homöopathie zu beenden, ist eine folgerichtige und konsequente Fortsetzung der Unvereinbarkeit der Homöopathie mit den Grundsätzen einer evidenzbasierten Medizin. Hans-Jörg Bittrich, Präsident der Landesärztekammer in Thüringen

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen (KVT) sieht man noch keinen Handlungsbedarf. Eine vertragsärztliche Leistung für gesetzlich Versicherte sei die Homöopathie auch jetzt schon nicht. Die GOÄ regelt normalerweise die Vergütung für Privatpatienten und Selbstzahler. Der aktuelle Status ermöglich es aber auch gesetzlichen Kassen, Leistungen mithilfe von Selektivverträgen für ihre Versicherten zu erstatten. „Der Beschluss des Ärztetages allein hat noch keine direkte Auswirkung auf Verträge mit der IKK classic sowie verschiedenen BKKen. Sie laufen wie vereinbart weiter“, erklärte KV-Sprecher Matthias Streit.

Dies entfiele jedoch, würde Homöopathie gesetzlich negativ bewertet. „Entscheidend wird am Ende sein, ob es Veränderungen durch den Gesetzgeber gibt, beispielsweise ein Verbot homöopathischer Leistungen oder eine negative Bewertung der Homöopathie durch den Gemeinsamen Bundesausschuss G-BA. Bislang hat der G-BA noch keine Entscheidung zur Homöopathie gefällt“, sagte Streit.

Landesärztekammer hat Homöopathie-Weiterbildung bereits gestrichen

Bei der Homöopathie werden von Krankheit Betroffene mit Substanzen in hoher Verdünnung behandelt. Behandlungen gelten als eine Zusatzleistung, die längst nicht jede gesetzliche Krankenkasse übernimmt. Manche Kassen übernehmen zwar die Medikamente, nicht aber die homöopatische Behandlung beim Arzt. Außerdem sind die Zuschüsse oft gedeckelt. In Thüringen hat das Heilverfahren schon länger einen schweren Stand. 2023 beschloss die Kammerversammlung der Landesärztekammer die Streichung der Zusatzqualifikation Homöopathie aus dem Weiterbildungskatalog. Bereits erworbene Qualifikationen behielten jedoch ihre Gültigkeit, für begonnene Lehrgänge gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren.

Neben dem Streben nach einer bundesweit einheitlichen Regelung sei mitentscheidend gewesen, dass die Homöopathie nicht mit den Grundsätzen einer evidenzbasierten Medizin vereinbar sei, sagte LÄK-Präsident Hans-Jörg Bittrich. „Die Forderung des deutschen Ärztetages, die Sonderstellung von Homöopathie in den Abrechnungssystemen zu beenden, ist letztlich eine folgerichtige und konsequente Fortsetzung der Unvereinbarkeit der Homöopathie mit den Grundsätzen einer evidenzbasierten Medizin. Insofern hält die Landesärztekammer Thüringen diese Forderung für richtig“, so Bittrich.

61 homöopathische Ärzte in Thüringen

Bei Homöopathen stößt dier Ärztetagsbeschluss auf heftigen Protest. Die Entscheidung spalte die Ärzteschaft, sei destruktiv und das Gegenteil von Heilen, erklärte die Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte, Michaela Geiger. „Wir fordern die Politik auf, sich dieser Tendenz mit Entschlossenheit entgegenzustellen. Die Sorge um kranke Menschen darf auf keinen Fall den Kräften von Weltanschauung und Willkür zum Opfer fallen“, sagte Geiger. Unter anderem haben die Knappschaft, TK und Barmer Verträge über die Versorgung mit klassischer Homöopathie über den Zentralverein geschlossen.

Laut LÄK verfügen in Thüringen derzeit 61 Ärztinnen und Ärzte über die Zusatzweiterbildung Homöopathie. Bei der IKK Classic liegt der Anteil teilnehmender Versicherte am Vertrag zur Versorgung mit klassischer Homöopathie unter einem Prozent, der Anteil der Ausgaben für Homöopathie an den Gesamtausgaben der Kasse bei durchschnittlich 0,05 Prozent.