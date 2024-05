Erfurt. Im Interview spricht US-Botschafterin Amy Gutmann über ihre jüdischen Wurzeln, Gefahren für die Demokratie und den Grund für die Rückkehr in ihre Heimat.

Amy Gutmann (74) ist seit dem Februar 2022 Botschafterin der Vereinigten Staaten in Deutschland. Von 1989 bis 2004 war die Politikwissenschaftlerin Professorin an der Princeton-Universität und von 2004 bis Februar 2022 Präsidentin und Professorin der Universität von Pennsylvania.

Frau Botschafterin, Sie sind die Tochter eines jüdischen Vaters, der aus Nazi-Deutschland geflohen ist und haben jetzt die jüdischen Weltkulturerbestätten in Erfurt besucht. Sind das besondere Orte für Sie?

Auf jeden Fall. Es ist beeindruckend, wie jüdisches Leben hier in Erfurt gewürdigt wird. Diese Orte sind für mich persönlich und beruflich sehr bedeutungsvoll. Es sind großartige Beispiele für die Erinnerungskultur, die Deutschland pflegt. Und es sind ebenso großartige Beispiele für die Initiative, die ich ins Leben gerufen habe. Sie heißt: „Stand up, speak out for Democracy“ (Steh auf, sprich dich für Demokratie aus).

Worum geht es bei dieser Initiative?

Mit zahlreichen Partnern im ganzen Land stellen wir uns gegen Antisemitismus und alle anderen Formen von Hass. Gemeinsam können und müssen wir unsere Stimmen und unsere Plattformen nutzen, um eine tolerantere, sicherere Zukunft zu schaffen. Wir dürfen nicht schweigen.

Weil die Geschichte zeigt, dass Schweigen verheerende Auswirkungen haben kann?

Genau. Die Vorzeichen in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts, die im Holocaust kulminierten, zeigten, wie das Schweigen schließlich immer mehr Hass gedeihen ließ. Ich begrüße deshalb außerordentlich die Kundgebungen gegen Extremismus und Gewalt und für demokratische Freiheiten, die in Thüringen und anderswo stattfinden. Das ist wichtig für Deutschland, und es ist wichtig für die USA.

Warum?

Nur so können wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft in einer Demokratie leben werden. Aus diesem Grund sind die USA und Deutschland so starke Verbündete bei der Unterstützung der Ukraine gegen den von Präsident Wladimir Putin begonnenen Angriffskrieg.

Sehen Sie die Demokratie durch diesen Krieg bedroht?

Aber natürlich. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Putin, sollte er die Ukraine einnehmen, nicht aufhören wird. Er wird weiter Krieg führen und andere Staaten versuchen zu unterwerfen.

Viele Menschen in Thüringen empfinden eine starke Verbundenheit mit Russland. Können Sie das mit Blick auf die Geschichte nachvollziehen?

Es ist wichtig, dass wir alle die Geschichte des Zweiten Weltkriegs verstehen. Und ich bewundere Deutschland dafür, dass es diese Geschichte lehrt. Heute ist Deutschland ein geeintes, demokratisches Land mit Redefreiheit und Pressefreiheit. Putins Russland ist das Gegenteil von Demokratie. Es ist ein aggressives, autokratisches Regime. Die Menschen dort haben diese Freiheiten nicht, wie sie für Deutsche selbstverständlich sind. Das sollten auch Deutsche bedenken, die jetzt Verständnis für Putin zeigen.

Als Amerikanerin haben Sie spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump Erfahrung mit Populismus. Was raten Sie demokratischen Parteien in Thüringen, wie sie mit Populisten umgehen sollten?

Ich werde mich nicht in die Politik eines anderen Staates einmischen und auch nicht die Wahlen in den Vereinigten Staaten kommentieren. Aber es steht außer Frage, dass es wichtig ist, Fehlinformationen und Desinformationen zu bekämpfen. Unsere Demokratie erlaubt den Menschen, ihre friedliche Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Es ist an uns allen, uns klar gegen Hass, Antisemitismus, Islamophobie und Rassismus auszusprechen

Würde eine von der AfD angeführte Landesregierung Auswirkungen haben auf die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Thüringen oder mögliche Investitionen im Freistaat?

Ich werde mich nicht zu einer bestimmten Partei äußern, denn ich denke, das wäre wenig hilfreich. Als Demokratieforscherin kann ich sagen, dass eine Gesellschaft selbst für ihre demokratischen Rechte und gegen Kräfte, die sie zerstören wollen, kämpfen muss. Es geht dabei nicht zuletzt um gegenseitiges Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie. Ich möchte betonen, wie wichtig Handel und Investitionen zwischen unseren beiden Ländern sind. Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland und auch zwischen den USA und Thüringen sind stark wie nie zuvor und haben eine lange Tradition. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten der größte ausländische Investor in Thüringen.

Sie selbst müssen als US-Diplomatin aus Sicherheitsgründen mit ständigem Personenschutz reisen. Was sagen Sie zu den sich häufenden Angriffen auf Politiker?

Das ist entsetzlich. Demokratien sind für Meinungsverschiedenheiten gemacht, aber Menschen, die mit ihnen nicht einverstanden sind, sind nicht ihre Feinde. Das Problem zunehmender Auseinandersetzungen hat Deutschland nicht exklusiv, aber das macht das Ganze nicht mehr akzeptabel. Es gibt keinen Platz für politische Gewalt in einer Demokratie. Menschen, die gewalttätig sind, müssen die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft das nicht unwidersprochen hinnimmt und ich zolle den Menschen großen Respekt, die nach den jüngsten Angriffen friedlich auf die Straße gegangen sind, um sich Gehör zu verschaffen.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel hat sich die Welt verändert. Es gibt immer mehr offenen Antisemitismus, ob in den USA oder in Deutschland. Wie besorgt sind Sie?

Ich bin sehr besorgt. Es ist sehr beunruhigend, antisemitische Sprache und Gewalt zu erleben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die USA und auch Deutschland deutlich machen, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Gleichzeitig betonen wir, dass die palästinensische Zivilbevölkerung ein Recht auf ein Leben in Frieden und Freiheit hat und jetzt humanitäre Hilfe braucht. Wir sind überzeugt, dass der einzige Weg mit einer Chance auf Frieden eine Zwei-Staaten-Lösung ist.

In Thüringen stehen demnächst Europawahlen an. Wie wichtig ist das Ergebnis für die Vereinigten Staaten?

Jede Wahl hat eine besondere Bedeutung. Es ist äußerst wichtig, dass die Menschen nicht nur zu friedvollen Kundgebungen gehen. Es ist auch wichtig, dass sie wählen gehen.

Sie sind die erste Frau als US-Botschafterin in Berlin. Nun verlassen sie Deutschland nach rund zwei Jahren wieder. Weshalb?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass es für mich eine große Ehre ist, US-Botschafterin in Deutschland zu sein. Dass ich meinen Posten im Juli räumen werde und zurück in die Staaten gehe, hat nur einen Grund …

… und zwar?

Der Grund ist die Liebe meines Lebens: mein Ehemann. Wir sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Er hat alles dafür getan, um mit mir gemeinsam zweieinhalb Jahre in Deutschland zu sein. Mein Mann ist Professor an der Columbia-Universität in New York, wo er Politikwissenschaften und Jura lehrt und muss nun zurückkehren. Jetzt bin ich an der Reihe, mich ihm anzuschließen.

Bevor Sie Thüringen wieder verlassen, sollten Sie übrigens unbedingt noch …

… eine Bratwurst probieren, ich weiß. Darauf seid ihr Thüringer neben eurer einzigartigen Kultur und zauberhaften Landschaft zu Recht stolz. Deshalb werde ich nach unserem Gespräch auch eine Bratwurst essen – mit Senf natürlich. Genauso hat sie mein Vater auch gemocht.