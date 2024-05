Erfurt. Experten beantworten am 30. Mai 2024 die Fragen der Leser. 50.000 Thüringer leben mit Alzheimer, die meisten werden zu Hause gepflegt. Doch oft bekommen sie nicht die richtige Unterstützung.

Berechnungen zufolge leben in Deutschland derzeit 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, etwa 50.000 in Thüringen. Die meisten von ihnen sind von Alzheimer betroffen. Jährlich erkranken bundesweit etwa 440.000 Menschen neu an dieser tückischen, schleichenden Krankheit. Auch wenn derzeit eine Heilung nicht möglich ist, kann durch medizinische Behandlung, soziale Betreuung und fachkundige Pflege den Kranken und den Angehörigen geholfen werden. Die Alzheimer-Gesellschaft Thüringen Selbsthilfe Demenz mit Sitz in Erfurt ist dafür ein wichtiger Ansprechpartner.

Etwa zwei Drittel der Demenzpatienten werden von Angehörigen im häuslichen Umfeld betreut. Die Woche der pflegenden Angehörigen vom 3. bis 9. Juni 2024 will darauf aufmerksam machen. Denn oft finden die Betroffenen kaum Gehör, nicht immer die richtige Hilfe. Dabei haben sie viele Fragen, etwa: Wie geht es nach der Diagnose weiter, wie gehe ich mit den Betroffenen um, welche Entlastungsleistungen gibt es, wo kann ich sie beantragen, wo gibt es Selbsthilfegruppen?

Nadja Braun ist Beraterin bei der Alzheimer Gesellschaft Thüringen e.V. © Alzheimer Gesellschaft | Alzheimer Gesellschaft

Beim Telefonforum unserer Zeitung zum Thema Demenz am 30. Mai 2024 beantworten Expertinnen der Alzheimer-Gesellschaft Thüringen Ihre Fragen. Sie erreichen von 10 bis 12 Uhr unter

0361 / 227 5801 Nadja Braun und

0361 / 227 5802 Dagmar Linz.