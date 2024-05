Elmar Otto über die Bedeutung von Zuwendungen ans Land

Thüringens Steuereinnahmen sind zwar immer noch üppig. Aber es fließt deutlich weniger Geld, als noch vor einigen Monaten prognostiziert wurde. Auch hat der Freistaat weiterhin mit einem milliardenschweren Schuldenberg zu kämpfen. Zudem sind die Begehrlichkeiten der Ministerinnen und Minister groß und passen so gar nicht zur Ebbe in der Kasse. Deshalb werden nicht zuletzt Sponsoring, Spenden und Schenkungen immer wichtiger für die öffentliche Hand.

Oftmals profitieren davon Universitäten und Hochschulen. Es werden Stipendien ermöglicht und Hochbegabte gefördert. Oder Preisgelder für Schülerwettbewerbe übernommen.

Die Verwendungszwecke sind sehr unterschiedlich. Sie dienen in der Regel einem guten Zweck. Natürlich kann man argumentieren, dass 17 Millionen Euro, die in den vergangenen zwei Jahren in die Ministerien und ihre nachgeordneten Bereiche flossen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber manche Projekte würden ohne das Geld Dritter nie realisiert.

Aus diesem Grund ist die Bedeutung von Sponsoring, Spenden und Schenkungen immer größer geworden. Dagegen ist nichts einzuwenden.

Es ist nur wichtig, dass die Zahlungen transparent bleiben. Und sich die öffentliche Hand nicht abhängig macht. Oder dass durch Zahlungen Einfluss auf politische Entscheidungen genommen wird.