Erfurt. Fabian Klaus über die Kommunalwahlergebnisse:

Am Montag wird das Bild klarer und zeigt: Für die AfD wachsen die Bäume in Thüringen zwar nicht in den Himmel. Dennoch: In Stadt- und Gemeinderäten kann sie zum Teil deutlich zulegen und liegt auf Augenhöhe mit der CDU. Allerdings schafft es die Partei nicht, ihren eigenen hohen Ansprüchen im ersten Wahlgang vollends gerecht zu werden, die sie in unzähligen Veranstaltungen und auf Marktplätzen immer wieder öffentlich verkündet hat.

Sie kommt zwar fast überall dort, wo sie zu Landratswahlen angtreten ist, auch in die Stichwahlen – und doch ist sie dort in der Regel sehr weit von der absoluten Mehrheit entfernt, obwohl sie bei den Wahlen zu Stadträten oder Kreistagen Zugewinne verzeichnet. Ein Dämpfer ist das also alle Mal. Zumal sie in Erfurt oder ihrer Hochburg Gera sogar den Einzug in die Stichwahl verfehlt.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die AfD jetzt in vielen Kreistagen stärkste Kraft ist, macht die Politik an der Basis vor allem komplizierter und könnte in den nächsten Jahren häufiger gemeinsame Abstimmungen aller Parteien mit der AfD in den kommunalen Gremien hervorbringen.

Welches Signal sendet das Kommunalwahlergebnis für die Landtagswahl? Es wird für die Parteien vor allem darum gehen, jene Wähler von sich zu überzeugen, die bei den Kreistags- und Stadtratswahlen für eine der vielen Wählervereinigungen gestimmt haben. Dafür braucht es Vertrauen. Das muss zurückgewonnen werden. Vertrauen bleibt der Schlüssel zu einem guten Wahlergebnis.