Erfurt. Um die sogenannte Kontenklärung ging es beim Telefonforum unserer Zeitung mit der Deutschen Rentenversicherung. Deren Expertinnen beantworteten die Fragen unserer Leser.

Die gesetzliche Rente ist für die meisten Menschen in Deutschland die wichtigste Säule der Altersvorsorge. Jedes Jahr erhalten mehr als 800.000 Versicherte erstmalig ihre Rente. Aber aus welchen Ansprüchen setzt sich die Altersrente zusammen, was wird angerechnet, was nicht? Wie wichtig ist also die sogenannte Kontenklärung? Expertinnen der Deutschen Rentenversicherung haben beim Telefonforum unserer Zeitung die Fragen der Leser dazu beantwortet.

Gundula Sennewald von der DRV Bund in Berlin beantwortete beim Telefonforum zur Kontenklärung die Fragen unserer Leser. © DRV Bund | DRV Bund

Ich möchte eine Erwerbsminderungsrente beantragen, auf meinem Rentenversicherungskonto fehlen aber meine Zeiten in der ehemaligen DDR. Welche Unterlagen kann ich einreichen? Was ist, wenn ich meinen DDR-Sozialversicherungsausweis nicht mehr finde?

Grundsätzlich wurden Beschäftigungszeiten und Verdienste im Beitrittsgebiet bis 1991 im Sozialversicherungsausweis eingetragen. Wenn dieser nicht mehr existiert oder Eintragungen fehlen, reichen Sie bitte alle noch vorhandenen Unterlagen über die Beschäftigungen ein, etwa Lehrvertrag, Facharbeiterzeugnis, Beurteilungen, Kündigungsschreiben, Arbeits- und Änderungsverträge, Funktionspläne und auch Urkunden. Selbst ein FDGB-Mitgliedsbuch kann ein Mittel zur Glaubhaftmachung der Beschäftigungszeiten sein. Zudem können Zeugen benannt werden. Die Aufbewahrungsfrist für Lohnunterlagen der ehemaligen DDR endete zum 31. Dezember 2011. Deshalb können keine Unterlagen mehr von der Rentenversicherung ermittelt werden. Umso wichtiger ist es, dass Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen Unterlagen einreichen.

Bianca Zink von der DRV Bund in Gera beantwortete beim Telefonforum zur Kontenklärung die Fragen unserer Leser. © DRV Bund | DRV Bund

Meine Lebensgefährtin und ich haben drei gemeinsame Kinder. Bekomme ich auch Entgeltpunkte für die Kindererziehung?

Bei gemeinsamer Erziehung der Kinder bekommt der Elternteil die Kindererziehungszeiten angerechnet, der die Kinder überwiegend erzogen hat. Die Eltern können aber auch eine gemeinsame übereinstimmende Erklärung über die Aufteilung der Kindererziehungszeiten abgeben. Diese Erklärung wirkt jedoch nur für die Zukunft, maximal zwei Monate für die Vergangenheit.

Anke Hubold von der DRV Mitteldeutschland in Erfurt beantwortete beim Telefonforum zur Kontenklärung die Fragen unserer Leser. © DRV | DRV

Meine Lebensgefährtin hat den Pflegegrad 3 anerkannt bekommen. Ich bin in der Ruhephase der Altersteilzeit, beziehe also noch keine eigene Altersrente. Die Pflegekasse sagt, dass ich Beitragszeiten aufgrund der Pflegetätigkeit bekomme. Stimmt das?

Ab Pflegegrad 2 werden Ihnen Pflichtbeiträge aufgrund der Pflege Ihrer Lebenspartnerin in Ihr Rentenversicherungskonto gezahlt. Die Höhe des versicherten Entgeltes ist dabei vom Pflegegrad abhängig. Die Pflichtversicherung endet, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und eine Altersvollrente beziehen. Wenn Sie nach Erreichen Ihrer regulären Altersgrenze die Pflegetätigkeit weiter ausüben, werden keine Pflichtbeiträge aufgrund der Pflege gezahlt. Die Versicherungspflicht endet. Jedoch können Sie Ihre Altersrente auch als Teilrente beantragen, um weiter Pflichtbeiträge aufgrund der Pflege zu erhalten. Diese Beiträge erhöhen Ihre Rente jeweils zum 1. Juli des Folgejahres.

Sabine Schneider von der DRV Mitteldeutschland in Erfurt beantwortete beim Telefonforum zur Kontenklärung die Fragen unserer Leser. © DRV | DRV

Wird die Kontenklärung automatisch durchgeführt?

Nein, hierfür muss explizit ein Antrag mit dem Vordruck V100 gestellt werden. Wird aber ein Rentenantrag eingereicht, ohne dass im gesamten Versicherungsleben kein Antrag auf Kontenklärung gestellt wurde, wird dadurch eine Kontenklärung angestoßen und vor der Rentenbewilligung durchgeführt.

Warum soll ich eine Kontenklärung durchführen? Werden nicht alle relevanten Daten automatisch an die Rentenversicherung übermittelt?

Beitragszeiten werden meistens automatisch übermittelt, das ist richtig. Jedoch sind für die Rentenversicherung auch noch andere Zeiten relevant. Das sind beispielsweise Zeiten eines Schulbesuches oder Zeiten der Arbeitslosigkeit oder auch die Erziehung eines Kindes in dessen ersten zehn Lebensjahren - sogenannte Anrechnungszeiten, Zurechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten. Diese Zeiten werden meist nicht automatisch übermittelt. Daher ist es wichtig, regelmäßig eine Kontenklärung durchzuführen, damit die Aussagen in der jährlichen Renteninformation auch korrekt sind. Außerdem können so längere Bearbeitungszeiten vermieden werden, wenn Sie Ihre Rente beantragen.

Ich habe einige Jahre in Australien gearbeitet. Warum soll ich diese Zeiten im Ausland bei meiner Kontenklärung angeben? Die Zeiten können hier doch sowieso nicht angerechnet werden, oder?

Außerhalb des EU-Rechts gibt es bestimmte Länder, mit denen Deutschland Sozialversicherungsabkommen getroffen hat. Damit sind gewisse rentenrechtliche Zeiten anrechenbar. Es handelt sich hierbei nicht nur um Beitragszeiten, sondern etwa auch um Schulzeiten. Daher ist die Mitteilung ausländischer Zeiten an die Rentenversicherung notwendig, um etwaige Zeiten für spätere Ansprüche vormerken zu können.

Warum werden Entgeltpunkte aus dem Osten immer noch gesondert dargestellt?

Das liegt daran, dass die Höhe des Rentenwerts, mit den Zeiten in den neuen und alten Bundesländern bewertet wurden, bisher unterschiedlich waren. Seit dem 1. Juli 2023 stimmt dieser Wert nun überein. Die Angleichung der beiden Werte war eine gesetzlich vorgegebene Maßnahme. Es brauchte nur Zeit, um die beiden Werte tatsächlich anzugleichen. Liegen sowohl Entgeltpunkte als auch Entgeltpunkte (Ost) vor, werden sie dennoch als solche im Versicherungsverlauf gekennzeichnet.

Ich habe für meinen Sohn drei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet bekommen, obwohl ich nach dem Mutterschutz wieder in Teilzeit gearbeitet habe. Sind meine Entgeltpunkte aus der Beschäftigung jetzt weniger wert?

Nein. Ihre Entgeltpunkte sind jetzt nicht weniger wert, ganz im Gegenteil. Die Kindererziehungszeiten werden Ihnen zusätzlich neben Ihren Beitragszeiten angerechnet. Somit erhöht sich Ihre Rente durch die Erziehung Ihres Sohnes zusätzlich.

Ich bin 35 Jahre alt und arbeite nach meinem Studium als Selbstständige. Warum habe ich bisher keine Renteninformation bekommen? Muss ich das beantragen?

Nach der Vollendung des 27. Lebensjahres erhalten Versicherte jährlich von uns eine Renteninformation, wenn sie die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Es ist also denkbar, dass Sie bisher keine 60 Kalendermonate mit Beitragszeiten haben und deshalb noch keinen Rentenanspruch bei uns erworben haben. Wir empfehlen Ihnen, die Klärung Ihres Versicherungskontos zu beantragen. Dabei kann die Rentenversicherung auch Ihre Anschrift überprüfen. Vielleicht war deshalb auch keine Zustellung einer Renteninformation bisher möglich.

Ich habe kürzlich zu meiner ersten Renteninformation auch einen Versicherungsverlauf erhalten. Zu diesem habe ich noch ein paar Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Informationen zu Ihrem Versicherungsverlauf erhalten Sie bei Ihrer Rentenversicherung. Hierfür haben Sie verschiedene Optionen. Sie können einerseits einen Beratungstermin in einer wohnortnahen Auskunfts- und Beratungsstelle vereinbaren. Die Beratung kann hier auch per Telefon oder Videoschalte erfolgen. Des Weiteren können Sie für allgemeine Fragen auch unser kostenfreies Servicetelefon nutzen. Aber auch unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenältesten und -berater sind jederzeit für Sie da und helfen Ihnen gerne weiter. Per Umkreissuche zu Ihrem Wohnort können Sie entsprechende ehrenamtliche Personen auf der Internetseite Ihres Rentenversicherungsträgers finden.