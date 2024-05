Gera. Am 9. Juni ist die Europawahl. In Gera wird über die dringsten Fragen der EU aufgeklärt. Alle Infos rund um die Veranstaltung.

Die Europawahl steht kurz bevor. Im Juni entscheiden die Bürger der Europäischen Union (EU), wer sie im Europäischen Parlament vertreten soll. Für die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) ist das genau der richtige Zeitpunkt, um über dringende Fragen aufzuklären: Was bedeutet Europa für uns? Welchen Einfluss hat Europa auf unser Leben? Und welche Themen bewegen die Menschen in der EU aktuell?

Die BpB lädt alle Interessierten dazu ein, diese und mehr Fragen am Montag, 3. Juni um 19 Uhr im Rahmen der Veranstaltung „Lange Nacht Europa“ zu diskutieren. Als Podiumsgäste sind der Politikwissenschaftler Andreas Braune, der Thüringer Minister für Europaangelegenheiten Benjamin-Immanuel Hoff und Nils Kawig, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung eingeladen. Moderiert wird die Veranstaltung von Pascal Mauf (BpB). Zudem geben Korrespondenten der Presseschau Eurotopics Einblick über die Vielfalt europäischer Meinungen unmittelbar vor der Wahl.

Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) ist Thüringer Minister für Kultur, Bundes und Europaangelegenheiten. © DPA Images | Michael Reichel

Die Veranstaltung finder am Thüringer Medienbildungszentrum der TLM, Florian-Geyer-Straße 17, in Gera statt. Los gehts um 19 Uhr. Anmelden kann man sich per E-Mail an: kommunikation@bpb.de Weitere Informationen und das aktuelle Programm gibt es online, unter: www.bpb.de/veranstaltungen. Die Veranstaltung ist kostenlos.

red