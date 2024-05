Erfurt. Bei über 60 Veranstaltungen in ganz Thüringen können sich Betroffene bei der Aktionswoche vom 3. bis 9. Juni 2024 über Hilfsangebote informieren.

Mit der „Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen“ will der Verein „Wir pflegen Thüringen“ die Leistungen der etwa 300.000 Angehörigen, die Partner, Eltern, Kinder und Verwandte in der Häuslichkeit pflegen, würdigen. „Sie sind das Fundament der pflegerischen Versorgung“, so Vereinssprecherin Sigrun Fuchs. „Über 85 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause und meist ausschließlich von ihren Angehörigen versorgt. Ohne sie wäre das System schon längst kollabiert.“

Vom 3. bis zum 9. Juni 2024 können sich pflegende Angehörige bei über 60 Veranstaltungen an mehr als 20 Orten in ganz Thüringen über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ihrer Region informieren.

„Pflegende Angehörige leisten in der Regel jeden Tag mehrere Stunden Sorgearbeit, manche von ihnen sogar rund um die Uhr. Denn aktuell brechen immer mehr Hilfsangebote aufgrund des Fachkräftemangels weg. Doch dann ist es schwierig, den Beruf mit der Pflege zu vereinbaren. Viele pflegende Angehörige geben ihren Job zumindest zeitweise auf oder gehen in Teilzeit und leben dann in finanziell prekären Situationen. Jeder fünfte ist bereits armutsgefährdet“, warnt Sigrun Fuchs.

Informationen zum Programm: https://www.twpa.de/programm/angebote