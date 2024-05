Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstagabend in Erfurt mit Leserinnen und Lesern in unseren neuen Redaktionsräumen in Erfurt diskutiert.

Jan Hollitzer (links), Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, spricht mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Kanzler ist Gast der Thüringer Allgemeinen und spricht mit Leserinnen und Lesern der Zeitung. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas

Gesprächsrunde von Leserinnen und Lesern der Thüringer Allgemeine mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der neuen Redaktion von FUNKE Medien Thüringen in Erfurt. © DPA Images | Jan Woitas