Erfurt. Bei einem Podium zum Katholikentag in Erfurt fragt man nach einer Zukunft in der Ukraine und fordert eine „Bestrafung der Kriegsverbrecher“.

Erfurt. Versöhnung. Kann, darf man von hier aus darüber nachdenken, während jeden Tag Menschen in Putins Krieg sterben? Hieße der vorschnelle Gebrauch dieses Wortes nicht, den täglichen Schmerz der Ukrainer zu ignorieren? „Versöhnung tut (auch) weh!“, hieß das Gespräch, und wer sich am Freitagnachmittag mit diesem Zweifel als Zuhörer dorthin begab, wurde vom Podium schnell und klar darin bestätigt: Es ist nicht die Zeit, um von Versöhnung zu sprechen. Nur darüber, was passieren muss, damit sie überhaupt denkbar sein kann. Irgendwann, eines wahrscheinlich sehr fernen Tages.

Kein Frieden ohne Sicherheit für die Ukraine

Dass er ihn noch erlebt, bezweifelt Oleh Turiy. Der Kirchenhistoriker aus Lwiw gehörte mit der russischen Memorial-Aktivistin Irina Scherbakowa, der ehemaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friederike Repnik vom Entwicklungsdienst Agiamondo, mit weltweiten Erfahrungen in Versöhnungsarbeit, zu den Gästen. Unterschiedliche Perspektiven auf ein schweres Thema.

Oleh Turiy verwies auf die große Solidarität in Europa. Er erlebe aber auch im Ruf nach einem Frieden ohne Sicherheit für die Ukrainer einen Mangel am Verstehen, worum es Putin in diesem Krieg geht: nicht nur die Zerschlagung des ukrainischen Staates, sondern die Vernichtung ukrainischer Identität. Und solange sich in einer Zeit nach dem Krieg kein russischer Politiker vor den Gräbern der Toten in der Ukraine verneigt, werde jedes „Nie wieder“ eine rhetorische Floskel bleiben.

Die fatalen Folgen unaufgearbeiteter Diktatur

Wenn man die tiefen Spuren der Diktatur nicht aufarbeitet, wird sie zurückschlagen: Mehr als 30 Jahre lang habe Memorial versucht, dies der russischen Gesellschaft klarzumachen, sagt Irina Scherbakowa. Vergeblich. Sie möge das Wort Versöhnung nicht sonderlich, bekennt sie, es schaffe eine gefährliche Illusion. Und nicht von Schuld solle man sprechen, sondern von Verantwortung. Mit einer internationalen Gerichtsbarkeit, die Kriegsverbrechen benennt und die Täter bestraft, und mit Strukturen, die Reparationen an die Ukraine garantiert. Nur wenn die russische Gesellschaft irgendwann einen demokratischen Weg einschlägt, werde wirkliche Aufarbeitung dieses Krieges möglich sein. Und dieser Prozess werde lang und schmerzhaft sein.

Doch jetzt gehe es darum, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Dass man mit Putin Friedensverhandlungen führen kann, sei eine Illusion, warnt Irina Scherbakowa. Das dürfe kein Scheinfrieden sein, stellt auch die Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer klar. Das setzte voraus, dass die Ukraine diesen Krieg zu ihren Bedingungen beendet.

Ukraine braucht auch Hilfe für die traumatisierten Menschen

Und bis dahin, welche Hilfe über militärische hinaus wird von Deutschland gebraucht? Oleh Turiy spricht von den unzähligen Verwundungen der Menschen in der Ukraine, nicht nur an Leib, auch an der Seele. Von zerrissenen Familien, von Dörfern und Städten, in denen regelmäßig Tote zu Grabe getragen werden müssen. Traumatisierungen, die fachlicher Unterstützung bedürfen, sie wäre schon jetzt möglich, auch indem man ukrainische Helfer schult. Ihre Kompetenz werde gebraucht, noch lange. Eine traurige, aber notwendige Investition in die Zukunft.

