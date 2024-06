Erfurt. Fünf Tage lang Podiumsgespräche, Begegnungen, spirituelle Angebote und Kultur im Zeichen der Ökumene

500 Veranstaltungen, insgesamt geschätzt rund 40.000 Besucher, etwa 900 ehrenamtliche Helfer: Fünf Tage lang prägte der 103. Katholikentag die Landeshauptstadt. Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Erfurter Domplatz und einem Appell gegen Ausgrenzung und Diskriminierung und für mehr Zuversicht ging er am Sonntagvormittag zu Ende. Ein Katholikentag, der als ein ökumenischer gelungen sei, konstatierte die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Er habe sich den evangelischen Geschwistern, Angehörigen anderer Konfessionen wie Juden und Muslimen und säkularen Menschen geöffnet. „Wir haben eine Ahnung davon bekommen, wie wir heute und morgen Kirche für andere sein können.“ Die ZdK-Vorsitzende sprach von einer ökumenischen Weite, die einer noch viel zu wenig beachteten Revolution gleichkomme.

Ökumenische Weite, die einer Revolution gleich kommt

Auch Ulrich Neymeyr, Bischof des Bistums Erfurt, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hoben den ökumenischen Charakter des Katholikentags hervor. Die Tage hätten sichtbar gemacht, dass die Ökumene im Bistum nicht nur ein Wort sei, so Neymeyr. Man habe sich bewusst in die katholische Diaspora begeben, erklärte ZdK-Generalsekretär Marc Frings. Die vielen Begegnungen und der hohe Anteil Thüringer Besucher hätten gezeigt, dass man angenommen wurde. Er hob den Konsens der Beteiligten hervor, dass Demokratie verteidigt muss. Bei vielen Veranstaltungen wurde vor erstarkendem Rechtsradikalismus gewarnt.

Auch brennende politische Weltthemen standen im Fokus

„Zukunft hat der Mensch des Friedens“: Unter diesem Leitspruch wurden beim Katholikentag auch brennende aktuelle Weltthemen in den Fokus genommen. So hatte am Samstagabend Außenministerin Annalena Baerbock bekräftigt, dass aus ihrer Sicht eine Beteiligung Deutschlands an einer internationalen Schutzgruppe in Gaza vorstellbar sei. Sie habe die Möglichkeit einer Schutzgruppe ins Spiel gebracht, weil aus ihrer Sicht jetzt der Moment sei, um deutlich zu machen, dass Deutschland zu einer Verantwortung stehe, sagte sie mit Blick auf den jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen in einem Podiumsgespräch mit Marc Frings am Samstag.

Mögliche Details einer deutschen Beteiligung nannte sie mit Verweis auf internationale Gespräche nicht, Diplomatie sei manchmal ein sehr dünnes Eis. Wenn für weiteren Waffenstillstand und Frieden, Sicherheit und Wiederaufbau weitere Beiträge nötig seien, sei für sie klar, dass auch Deutschland dabei sei. In welcher Weise, werde besprochen, wenn man hoffentlich die Feuerpause habe.

Emotionale Gespräche über gegenseitige Wahrnehmung in Nahost

Zuvor hatte sich auch ein Podium im voll besetzten Erfurter Theater mit der Situation in Nahost befasst, an dem neben Bundestagspolitikern auch Akteure aus der Krisenregion teilnahmen: Usama Antar von der Friedrich-Ebert-Stiftung und Shira Efron, Forschungsleiterin im Israel Policy Forum Tel Aviv. Ein über weite Strecken auch emotionales Gespräch über gegenseitige Wahrnehmung und Empathie und Chancen eines Friedens. Was in Gaza mit den Menschen geschehe, sei unvorstellbar, so Usama Antar. Er könne auch die Ängste in Israel verstehen, doch wenn man über das Recht auf Selbstverteidigung spreche, müsse man definieren, was genau das bedeute. Jeder Mensch mit einem Gewissen müsse dafür einstehen, dass dieser Krieg sofort beendet werde.

Die russische Friedensnobelpreisträgerin und Gründungsmitglied von Memorial, Irina Scherbakowa, gehörte zu den Gästen des Katholikentags. © dpa | Hendrik Schmidt

Es müsse alles getan werden, um die vorgeschlagene humanitäre Feuerpause zu unterstützen, erklärte auch Shira Efron. Was in Gaza passiert, sei tragisch, noch nie dagewesen, das müsse aufhören. Man habe bislang einen hohen Preis gezahlt, aber die Hamas sei immer noch da. Selbstkritisches kam von deutscher Seite. Man hätte viel eher erkennen müssen, welches Risiko von einem von Terroristen kontrollierten Gaza ausgeht, bemerkte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth.

Memorial-Aktivistin Scherbakowa fordert Bestrafung russischer Kriegsverbrechen

Auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine war Thema beim Katholikentag. „Versöhnung kann (auch) weh tun“ hieß ein Podium am Freitag, zu den Gästen gehörten die russische Memorial-Mitarbeiterin Irina Scherbakowa, der ukrainische Kirchenhistoriker Oleh Turiy und die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Um von Versöhnung zu sprechen, darin waren sich alle einig, sei jetzt nicht die Zeit. Das hieße, den täglichen Schmerz der Ukrainer zu ignorieren. Es war ein Gespräch darüber, was passieren muss, damit sie überhaupt denkbar sein kann. Irgendwann, eines wahrscheinlich sehr fernen Tages, den er vermutlich nicht mehr erleben werden, sagte Oleh Turiy. Er verwies auf die große Solidarität in Europa. Er erlebe aber auch im Ruf nach einem Frieden ohne Sicherheit für die Ukraine einen Mangel am Verstehen, worum es Putin in diesem Krieg geht: nicht nur die Zerschlagung des ukrainischen Staates, sondern die Vernichtung ukrainischer Identität. Und solange sich in einer Zeit nach dem Krieg kein russischer Politiker vor den Gräbern der Toten in der Ukraine verneigt, werde jedes „Nie wieder“ eine rhetorische Floskel bleiben.

Wenn man Diktatur nicht aufarbeitet, schlägt sie zurück

Wenn man die tiefen Spuren der Diktatur nicht aufarbeitet, wird sie zurückschlagen: Mehr als 30 Jahre lang habe Memorial vergeblich versucht, das der russischen Gesellschaft klarzumachen, sagte Irina Scherbakowa. Nicht von Schuld soll man sprechen, sondern von Verantwortung. Mit einer internationalen Gerichtsbarkeit, die Kriegsverbrechen benennt und die Täter bestraft, und mit Strukturen, die Reparationen an die Ukraine garantieren. Nur wenn die russische Gesellschaft irgendwann einen demokratischen Weg einschlägt, werde wirkliche Aufarbeitung dieses Krieges möglich sein. Und dieser Prozess werde lang und schmerzhaft sein.

Doch jetzt gehe es darum, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Dass man mit Putin Friedensverhandlungen führen kann, sei eine Illusion, warnte die Menschenrechtsaktivistin. Das dürfe kein Scheinfrieden sein, stellte auch die Ex-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer klar. Das setze voraus, dass die Ukraine diesen Krieg zu Bedingungen beendet, die für sie akzeptabel seien. (mit epd)

