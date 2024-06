Erfurt. Experten kritiseren am Schmerzaktionstag fehlende Behandlungskapazitäten und lange Wege für Betroffene. Die Selbsthilfeorganisation „SchmerzLOS“ fordert Aufklärung schon an Schulen.

In Deutschland leiden etwa 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Thüringen gehört zu den Bundesländern mit den meisten chronischen Schmerzpatienten. Demnach leiden allein hierzulande fast 800 Betroffene je 10.000 Einwohner länger als sechs Monate unter Schmerzen, wie das Barmer-Institut für Gesundheitsforschung anhand von Abrechnungsdaten aus dem Jahr 2021 herausfand.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum bundesweiten 13. Schmerzaktionstag haben Schmerzexperten mehr Therapiekapazitäten sowie frühe Aufklärung und Prävention gefordert. Chronische Schmerzen würden oft unterschätzt und können, wenn sie nicht ernst genommen und behandelt werden, zu einer erheblichen Minderung der Lebensqualität führen, sagte Hans-Georg Schaible, Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft. In Deutschland verursachen chronische Schmerzen demnach jährliche Kosten von schätzungsweise 38 Milliarden Euro, wovon nur ein kleiner Teil auf Behandlungskosten entfällt. Der Großteil der Kosten entstehe durch Krankengeld, Arbeitsausfälle und Frühberentungen.

Schmerzeinrichtungen reichen nicht aus

Oft resultierten Schmerzen aus Krebserkrankungen. „Daneben leiden sechs Millionen Deutsche unter nicht tumorbedingten chronischen Schmerzen, bei 2,2 Millionen kommen erhebliche psychische Probleme hinzu“, sagte Schaible. Auch deshalb seien neben Ärzten andere Berufsgruppen wie etwa Schmerztherapeuten unverzichtbar. Gefordert werden neue Leitplanken in der Gesundheitspolitik, um Schmerzpatienten besser zu versorgen. Stationäre und teilstationäre Schmerz-Einrichtungen reichten bei weitem nicht aus und seien zudem oft nur schwer zu erreichen. Mehrere Millionen Schmerzpatienten haben keinen Zugang zu Therapien, viele könnten Einrichtungen von ihrem Wohnort aus nicht adäquat erreichen. Vor allem in ländlichen Regionen klaffe eine große Versorgungslücke. 50 bis 60 Prozent der Therapeuten würden in den nächsten zehn Jahren ausscheiden.

Ausdünnungspläne der Versorgungslandschaft im Rahmen der Krankenhausreform könnten das Problem weiter verschärfen, sagte Frank Petzke, Leiter der Abteilung Schmerzmedizin am Universitätsklinikum Göttingen. „Schmerz muss eine eigene Leistungsgruppe in den Kliniken und Gesundheitszentren werden, um die Versorgungssituation zu verbessern und die Strukturen zu stärken“, so Petzke. Schmerzangebote im ambulanten Bereich sollten deutlich ausgeweitet werden. Zunehmende Bedeutung komme der Pflege zu. Pflegeexperten sollten nicht zuletzt über palliative Kenntnisse verfügen, um etwa Menschen im Sterbeprozess schmerzfrei zu versorgen.

Betroffene müssen lange auf Behandlung warten

Um Schmerzen bestenfalls in den Griff zu bekommen, müssten sie frühzeitig behandelt werden. Bei mehr als der Hälfte aller Menschen mit chronischen Schmerzen dauert es über zwei Jahre, bis sie eine wirksame Schmerzbehandlung erhalten. Nur ein Zehntel aller Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen werde überhaupt einem Spezialisten vorgestellt. Heike Norda, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe „SchmerzLOS“ und selbst seit 38 Jahren von chronischen Schmerzen betroffen, forderte die Integration des Themas Schmerz in Schulen und Universitäten. Frühe Aufklärung und Weiterbildung könnten helfen, Schmerzen besser zu verstehen und präventiv zu handeln.