Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ beobachtet eine Zunahme von Räumungen und Räumungsversuchen von Kirchenasylen in Deutschland. Seit Juli 2023 habe es sieben Fälle gegeben, sagte der Vize-Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft, Dieter Müller. Auch in Thüringen wird Kirchenasyl in Anspruch genommen. © epd | Hans-Juergen Bauer