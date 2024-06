Erfurt. Ausweitung der Einwohnerzahl bei gleichbleibender Fördersumme stößt auf Kritik. CDU fordert neues Konzept zur Bäderentwicklung

Der Arbeitskreis Thüringer Bäder fordert, die geplanten Hilfsmittel zur Abfederung finanzieller Mehrbelastungen bei kommunalen Schwimmbädern von 5 Millionen auf 20 Millionen Euro aufzustocken. Zudem müsse dieser Betrag ab 2025 jährlich für alle Hallenbäder im Landeshaushalt verankert werden. Nur so könne die Bäderlandschaft für das Schulschwimmen und weitere Nutzungsarten langfristig und thüringenweit stabilisiert werden. „Andernfalls wird ein weiteres Bädersterben befürchtet und sich die Lebensqualität in Thüringen rapide verschlechtern“, so der Arbeitskreis.

Der Innenausschuss des Landtags hatte sich am Donnerstag vergangener Woche darauf verständigt, Kommunen bis 50.000 Einwohner Finanzhilfen für ihre Hallenbäder zu zahlen, wenn dort Schwimmunterricht angeboten wird. Er reagierte damit auf gestiegene Kosten für Heizung und warmes Wasser. Auf Drängen der CDU-Fraktion war die Einwohnerzahl angehoben worden, damit alle kreisangehörigen Kommunen prinzipiell förderfähig sind und von den Hilfen aus dem Thüringer Sondervermögen zur Bekämpfung der Energiekrise profitieren. Im Ursprungsentwurf der rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen waren die Hilfen auf Städte mit bis zu 20.000 Einwohner gedeckelt.

Je Kommune können nur noch etwa 150.000 Euro ausgezahlt werden

Die Anhebung der Einwohnerzahl führe dazu, dass 33 Städten und Gemeinden geholfen werden könne. Allerdings sehe der Gesetzgeber derzeit keine Erhöhung des Ausschüttungsbeitrags in Höhe von fünf Millionen Euro vor, kritisierte der Arbeitskreis. In der Folge könnten statt bisher rund 420.000 Euro je Kommune nur noch etwa 150.000 Euro ausgezahlt werden. Und dies auch nur einmalig in diesem Jahr.

Bäder seien insbesondere für Kurorte ein zentraler Wirtschaftsfaktor und Baustein in der Gesundheitsfürsorge, so Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). © Funke Medien Thüringen | Susann Salzmann

„Dies ist insofern bedenklich, als die Schwimmbäder und Thermen in Thüringen das Rückgrat der kommunalen Grundversorgung darstellen und nahezu unverzichtbar für Schulen, Vereine, Reha-Sport, Babyschwimmen und die Schwimmsport treibende Öffentlichkeit sind“, erläuterte Matthias Strejc (SPD), Bürgermeister von Bad Frankenhausen und Präsident des Thüringer Heilbäderverbandes. Bäder seien insbesondere für Kurorte ein zentraler Wirtschaftsfaktor und Baustein in der Gesundheitsfürsorge.

Der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Thadäus König, verwies auf das zentrale Ziel, den schulischen Schwimmunterricht in der Fläche zu erhalten. Hierfür sei eine gerechtere Verteilung der Fördermittel erreicht worden. „Denn von den aktuellen Kostensteigerungen sind alle Städte und Gemeinden betroffen“, machte er deutlich. Gleichzeitig könne der Gesetzentwurf nur ein Anfang sein. Wenn es nicht dauerhaft gelinge, in ganz Thüringen Schwimmbäder zu erhalten, werde die Schwimmfähigkeit der Kinder leiden. Deshalb gelte es, jenseits solcher Akuthilfen schnellstmöglich eine neue Schwimmbäderentwicklungskonzeption vorzulegen, um eine langfristige Perspektive zu sichern.

Kostendruck und finanzielle Not auch in größeren Städten

Strejc betonte indes, für kleine Kommunen seien die finanziellen Herausforderungen nochmals höher und sorgten regelmäßig für prekäre Haushaltssituationen und Überlegungen, Bäder zu schließen. Wie ernst die Lage tatsächlich sei, zeige das Beispiel in Zeulenroda-Triebes mit seinen rund 16.000 Einwohnern. „Die Stadt musste ihr Freizeitbad Waikiki trotz hoher Fördermittelzusagen für die Sanierung schließen und hat seit Mai 2024 die Insolvenz angemeldet“, sagte der Bäderverbandspräsident. Auch das Tabbs in Bad Tabarz (4200 Einwohner) als Thüringens größtes Reha-Sport-Zentrum habe bereits 2002 bis 2017 ein Insolvenzverfahren durchlaufen müssen.

Kostendruck und die finanzielle Not gebe es auch in größeren Städten, hieß es von Arbeitskreissprecher Martin Fromm, der Geschäftsführer Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen ist. Kommunen wie das 36.000 Einwohner zählende Mühlhausen müssten ebenfalls die Millionenverluste der Bäder allein tragen. Zusätzlich stünden sie vor der Herausforderung, dass Gewinnausschüttungen zum Verlustausgleich aus den Energiesparten der Stadtwerke durch den immensen Finanzierungsbedarf beim Umbau der Energiesysteme nicht mehr in der bisherigen Höhe vorhanden seien.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Voraussichtlich am Freitag, 7. Juni, soll das „Gesetz zur Ausreichung von Leistungen an Kommunen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern“ im Thüringer Landtag beschlossen werden.