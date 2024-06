Erfurt. Andreas Bausewein (SPD) und Andreas Horn (CDU) treffen sich am Donnerstag zum Rededuell vor der Stichwahl in Erfurt. Die Diskussion im Liveticker.

Der Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) und der Herausforderer Andreas Horn (CDU) kämpfen um den Oberbürgermeisterposten in Erfurt. Am Sonntag fällt die Entscheidung bei der Stichwahl, wer Erfurt zukünftig regieren wird.

Unsere Zeitung hat die Kontrahenten am Donnerstag zum Schlagabtausch eingeladen, damit alle Erfurterinnen und Erfurter die Gelegenheit bekommen, sich nochmal einen Eindruck von den Kandidaten zu machen. Bei dem Rededuell soll es um die drängendsten Probleme der Stadt gehen. Wie sich die Kandidaten schlagen, können Sie bei uns im Liveticker verfolgen.

Das Rededuell können Sie hier ab 20 Uhr im Liveticker verfolgen.

Beide Kandidaten im Überblick

Andreas Bausewein (Jahrgang 1973) ist amtierender Oberbürgermeister der Stadt Erfurt und kandidiert für die Wahl 2024 erneut für die SPD. Er ist seit 2006 im Amt und wurde bisher zweimal wiedergewählt und ist 18 Jahre im Amt. Nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur studierte er zunächst an der Fachhochschule Erfurt und später an der Universität Erfurt Sozialpädagogik. Im Falle einer erneuten Wiederwahl wäre der am längsten amtierende Oberbürgermeister der Stadt Erfurt.

Andreas Horn (Jahrgang 1974) studierte nach seinem Abitur Rechtswissenschaften in Jena. Danach arbeitete er unter anderem als selbstständiger Rechtsanwalt in einer Kanzlei. Horn ist seit 2019 Beigeordneter für Sicherheit und Umwelt der Stadt Erfurt. Am 27. Oktober nominierten ihn 84 der 86 stimmberechtigten Mitglieder des Kreisverbandes der Erfurter CDU als Oberbürgermeisterkandidaten für die Stadt Erfurt.