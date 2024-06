Erfurt. Fabian Klaus über die geplante Gesetzegebung

Wenn im Thüringer Landtag in dieser Woche das Ehrenamtsgesetz beschlossen wird, dann schafft das Parlament kurz vor Ende der Legislaturperiode tatsächlich etwas Gutes für die unzähligen Menschen in Thüringen, die ohne Entgelt dafür Sorge tragen, dass das gesellschaftliche Leben im Land erhalten bleibt.

Ehrenamtliche haben tatsächlich jede Unterstützung verdient, die sie bekommen können. Sie arbeiten in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit. Klar ist aber, dass es ohne Geld nicht funktioniert. Hier wird ein Fahrzeug benötigt, da muss etwas Neues angeschafft und hier am Vereinshaus oder wo auch immer eine Reparatur vorgenommen werden. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel können Vereine allerdings in der Regel nicht nur aus den Beiträgen aufbringen, die jährlich erhoben werden.

Sie sind auf Unterstützung auch aus dem freistaatlichen Haushalt angewiesen. Dass das Ehrenamtsgesetz mit einem Förderprogramm von im Kern 15 Millionen Euro kommt, ist deshalb ein richtiges und gutes Signal. Denn es sorgt mit dafür, dass Haushaltsverhandlungen in Zukunft nicht mehr dazu führen, dass Ehrenamtliche sich die bange Frage stellen, ob sie im nächsten Jahr die Zuschüsse bekommen, die sie im Vorjahr hatten. An dieser Unsicherheit haben alle Vertreter im Landtag ihren Anteil. Deshalb ist es gut, dass sich jetzt sehr wahrscheinlich eine Mehrheit darauf einigt, zumindest an diesem Punkt Verlässlichkeit für die Ehrenamtlichen zu schaffen.