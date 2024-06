Elena Rauch entdeckt ungeahnte Potenziale

Vermutlich fragen sich Tausende Frauen beim Blick in ihren Kleiderschrank, wozu in Gottes Namen sie dieses oder jenes gekauft haben. Wohin mit dem Kram?

So manchen Schrankhüter hat man irgendwann im Internet bestellt und verworfen. Wer kennt das nicht: Man erblickt auf dem Bildschirm das allerschönste Kleid von allen, so was hat man schon ewig gesucht. Beim Auspacken entpuppt sich das geheimnisvolle Bordeaux-Rot als Neon-Pink, absolut untragbar, sofern man überhaupt hineinpasst, das ist überhaupt die häufigste Ernüchterung.

Shoppen im Netz ist bekanntlich eine bittersüße Verführung. Das ist perfekt, flüstert der fiese weibliche Hang zur Selbstoptimierung. Denk daran, du musst es vielleicht zurückschicken, doziert der weitsichtige Mitbewohner. Das mache ich meist, aber nicht immer, da geht es mir wie 24 Prozent der Befragten einer Erhebung, die Fehlkäufe zu Hause eher horten, als zur Post zu gehen.

Man kann es Faulheit nennen, ich betrachte es als Strafzoll für die Ignoranz der Nöte des Einzelhandels. Außerdem kann man nie wissen, mit etwas Selbstoptimierung passt man in zwei, drei Wochen ja doch hinein.

Um Fehlkäufe zu vermeiden, lässt uns jetzt der Digitalverband Bitkom wissen, setzen immer mehr Online-Händler auf künstliche Intelligenz. Mit datenbasierter Größenberatung und virtuellen Anproben.

Die Botschaft lässt jede erfahrene Frau aufhorchen. Es geht nicht um uns, wir kommen schon klar. Was uns wirklich beschäftigt, ist die Frage, wie man einen Mann zum Einkleiden in ein Geschäft bewegt, ohne den Beziehungsfrieden zu gefährden. Wäre Dante ein paar Jahrhunderte später geboren, hätte er seiner Reise durch die Hölle eine Destination hinzugefügt. Aber jetzt haben wir KI und im Internet gibt es keine Umkleidekabinen.