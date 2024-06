Gotha. Actionreife Szene mit einem Leopard-Panzer am Tag der Bundeswehr in der Friedenstein-Kaserne in Gotha. Hier die Fotos.

Aus voller Fahrt überrollt ein Kampfpanzer Leopard 2A7V während einer Vorführung einen VW Passat und schrottet diesen © Kai Mudra | Kai Mudra

Aus voller Fahrt überrollt ein Kampfpanzer Leopard 2A7V während einer Vorführung einen VW Passat und schrottet diesen © Kai Mudra | Kai Mudra