Apolda. Versorgungsverbund WeCare zieht mit Forschungs- und Beratungsstelle in den Eiermannbau nach Apolda. Technische Innovationen sollen medizinische Versorgung in ländlichen Regionen unterstützen.

Apolda bekommt ein Thüringer Zentrum für Telemedizin. Wie die Agentur WeCare am Samstag bei einem Fokustag Telemedizin im Eiermannbau bekannt gab, werde das Zentrum einen 600 Quadratmeter großen Bereich im früheren IBA-Sitz beziehen. Partner sind die Krankenkasse AOK plus und die LEG Thüringen. Seine Arbeit aufnehmen soll das Zentrum Anfang kommenden Jahres und dann als Anlaufstelle für medizinische Forschung und Praxis dienen. So sollen Ärzte hier künftig auch telemedizinische Anwendungen erproben und sich weiterbilden können. In einer „Apoldaer Erklärung zur Telemedizin in Thüringen“ betonten WeCare sowie beteiligte Partner und Projekte die Bedeutung telemedizinischer Anwendungen für die Patientenversorgung vor allem in ländlichen Regionen mit wenig Ärzten. Dabei könne insbesondere die Verbindung von intelligenten Sensoren und künstlicher Intelligenz zu sogenannten intelligenten sensorischen Telemedizin (IST) die Medizin bereichern und Behandelnde in Kliniken und Praxen unterstützen. Gemeinsam mit Gesundheitsvertretern und Start-ups wolle man Thüringen zum Vorreiter bei der Abmilderung des demografischen Wandels sowie nachhaltigen medizinischen Versorgungsangeboten machen.

Bund fördert WeCare mit 8 Millionen Euro

Ziel von WeCare ist ein Verbund von Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Krankenkassen und Vereinen zur Entwicklung praxistauglicher Telemedizinanwendungen. Gefördert wird es im Rahmen des Bundeswettbewerb „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 8 Millionen Euro über sechs Jahre bis 2027. Hauptsächliches Betätigungsfeld sind derzeit die Thüringer Regionen südlich der Städte Erfurt, Weimar und Jena im Landkreis Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis, Ilm-Kreis, Saale-Orla-Kreis und Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Beim Fokustag ging es auch darum, wie Aktionsradius und Teilnehmerkreis erweitert und wie Digitalisierungs-Projekte über die Förderphase hinaus verstetigt werden können.

Blick in den Spiegel liefert Gesundheitsdaten

Der Bedarf an entsprechenden Lösungen zeigte nicht zuletzt am Fürsprecherkreis beim Fokustag. Otto Witte, medizinischer Vorstand der Universitätsklinik Jena, sicherte die nachhaltige Unterstützung durch die Uniklinik zu. Fortschritte in der Therapie, etwa bei der Behandlung von Entzündungen, Tumoren und genetischen Erkrankungen, müssten allen zugutekommen. Kooperationen und Telemedizin könnten Angebote auch in schwieriger zu versorgende Regionen bringen. Robert Weigelt von der LEG Thüringen sah Anknüpfungspunkte zwischen den Gesundheitskiosken, die einst mit der Stiftung Landleben im Rahmen der IBA im Eiermannbau mit erdacht wurden, und den Entwicklungen im Rahmen von WeCare. Laut Orlando Guntinas-Lichius, WeCare-Vize und Direktor der HNO-Klinik des Uniklinikums, gibt es dazu bereits erste telemedizinische Absprachen mit der Stiftung Landleben. Große Technologie werde im kleiner, sagte der Arzt. Nicht zuletzt durch moderne Sensorik in Wearables könnten Gesundheitsdienstleistungen direkt zu den Patienten nach Hause gebracht werden. Beispiele dafür zeigte beim Fokustag die WeCare-Partnerfirma Meytec aus Jena, die unter anderem an kontaktlosen Analysetools für zu Hause forscht. So könnte demnächst der morgendliche Blick in den Spiegel reichen, um gesundheitliche Veränderungen schnell und rechtzeitig zu diagnostizieren.

Einbindung von Pflegekräften und Angehörigen

Auf die praktikable Verbindung zu den Nutzern verwies Siegfried Fuchs vom Verein Wir Pflegen. Pflegekräfte und Angehörigen müssten in die Entwicklungen eingebunden werden. Die Pflegequote in Deutschland sei die höchsten in Europa, 85 Prozent der Pflege fänden zu Hause statt. Lösungen müssten daher passgenau und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pflegenden und Pflegebedürftigen entwickelt werden. Man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, dass die Digitalisierung die Lösung aller Probleme ist. Robotik dürfe die Vereinsamung nicht verschärfen. „Pflegebedürftige brauchen persönliche Zuwendung, Menschen brauchen Menschen“, sagte Fuchs. „Wir pflegen“ unterstützt das WeCare-Projekt Power der Kreisvolkshochschule Weimar zur Steigerung der Akzeptanz für digitale Gesundheitslösungen und zur Erhöhung der Gesundheitskompetenz für den Umgang mit solchen Lösungen.

Kliniken arbeiten bei Intensivmedizin zusammen

Beispiele für die ganz praktische Anwendung von Telemedizin schilderte Michael Bauer, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Uniklinik Jena. Unterstützt vom Land, haben sich Uniklinik und zehn regionale Kliniken zum Netzwerk „InTeliNeT“ (Interdisziplinäres Teleintensiv-Netzwerk in Thüringen) zusammengeschlossen. Per Online-Videoschalte stimmen sich die Häuser vor Ort mit Spezialisten des Uniklinikums hinsichtlich der Behandlung Schwerkranker auf Intensivstationen ab. Intensivmedizinische Versorgung etwa von Kindern komme so auch in Regionen, wo sie sonst nicht mehr zur Verfügung stünde. Je nach Bedarf könnten Patienten umverlegt werden. Zurückgreifen könne man nicht zuletzt auf Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, als die Uniklinik im Rahmen des sogenannten Kleeblattes die Versorgung von schwer kranken Covid-19-Patienten landesweit koordinierte und der Austausch via Telemedizin für die Häuser eine große Rolle spielte. Allein im ersten Quartal dieses Jahres gab es schon 50 sogenannte Konzile – mit steigender Tendenz. Für die InTeliNet-Kosten kommt aktuell das Thüringer Gesundheitsministerium auf. Man sei im Gespräch mit Krankenkassen, um das Modell nicht nur in die Regelversorgung zu integrieren, sondern auch zu erweitern.

Telemedizin zur Schließung von Versorgungslücken

Auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sieht Herausforderungen für WeCare nicht zuletzt bei der Schließung von Versorgungslücken, insbesondere im ländlichen Raum. Dafür sei nicht auch die von der Landesärztekammer geforderte Integration telemedizinischer Praktiken in die medizinische Ausbildung essenziell, um zukünftige Ärzte auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.

Lasergirl macht Jagd auf Killerkeime

Zu den vielversprechenden Projekten, die sich im Rahmen von WeCare im Eiermannbau präsentierten, gehört RaInMo des Leibnitz-Institutes für Photonische Technologien in Jena. Anders als bei Laboruntersuchungen, die mitunter mehrere Tage in Anspruch nehmen, sollen hier mittels optischer Methoden bei Infektionen Bakterien binnen weniger Stunden erkannt und optimale Antibiotika ermittelt werden. Damit die Technologie künftig direkt in der Hausarztpraxis eingesetzt werden kann, arbeitet das Team um Leibnitz-Forscherin Andrea Winterfeld an einem mobilen Testgerät. Dank präziser Diagnose vor Ort sollen Behandelnde rasch die geeignete Diagnose einleiten können. Schöner Nebeneffekt: Um ihren technischen Ansatz auch Laien verständlich zu machen, hat das Institut einen eigenen spannenden Comic verfasst, in dem ein fesches Lasergirl in der Körperwelt Jagd auf Killerkeime macht.