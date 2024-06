Peter Kleine (parteilos) ist wiedergewählter Oberbürgermeister in Weimar: „Bei uns drängt am meisten die Haushaltsplanung. Wir müssen sicherstellen, dass die Kommunen der Stadt Weimar handlungsfähig bleiben. Ansonsten führen wir die Projekte weiter, die wir bereits angefangen haben, darunter fallen einige Baumaßnahmen. Und wir wollen den sozialen Frieden in der Stadt aufrechterhalten, um weiterhin eine weltoffene und internationale Stadt zu bleiben.“ © Jens Lehnert | Jens Lehnert