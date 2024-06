Arnstadt. In der Jugendstrafanstalt bekamen am Mittwoch neun Gefangene im Beisein ihrer Familien die Zeugnisse überreicht

Sie sei wahnsinnig stolz auf ihren Sohn. Denn Kevin hat am Mittwoch sein Zeugnis erhalten. Die zweijährige duale Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenfahrer beendete er mit der Note 1,8 – ein Top-Ergebnis. Allerdings sei die Zeit der Ausbildung hart gewesen, erzählt der junge Mann und strahlt dabei trotzdem übers ganze Gesicht. Denn Kevin büffelte für seine zweijährige Lehre in Arnstadt hinter Gefängnismauern. Ohne den Knast hätte er den Abschluss nicht geschafft, räumt er ein und ist an diesem Mittwoch sichtlich zufrieden.

Familien der Gefangenen sind zur Zeugnisübergabe eingeladen

Für die Zeugnisübergabe hatte die Leitung der Jugendstrafanstalt den kleinen Gastraum neben der Lehrküche herrichten lassen. Angehörige der erfolgreichen Absolventen durften zur Feier ins Gefängnis kommen. Die Wiedersehensfreude war den Eltern, Geschwistern und den Gefangenen deutlich anzusehen, als sie sich im zwanglosen Rahmen treffen durften.

Drei Häftlinge erhielten am Mittwoch ihre Zeugnisse nach bestandener Facharbeiterausbildung. Zwei als Fachkräfte für die Küche und Kevin als Maschinen- und Anlagenfahrer. Zwei von ihnen beendeten die Lehre so gut, dass ihnen auch der Hauptschulabschluss zuerkannt wurde. Kevin erhielt sogar den Realschulabschluss.

Zwei weiteren Gefangenen wurden Zeugnisse für ihr erfolgreiches berufsvorbereitendes Jahr übergeben. Sie können damit eine Lehre beginnen. Außerdem absolvierten vier junge Männer die Schule in der Jugendstrafanstalt, um einen externen Hauptschulabschluss zu erlangen. Zwei von ihnen haben die Prüfungen bestanden. Die beiden anderen Gefangenen wollen es noch einmal versuchen.

25 Gefangene setzen Ausbildung in Freiheit fort

25 Häftlinge seien aus den Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen hinter den Gittern ausgeschieden, erklärte bei der Zeugnisübergabe Rüdiger Leibe. Er leitet die Ausbildung in der Jugendstrafanstalt für das Berufsbildungswerk Arnstadt-Ilmenau. Was erschreckend klingt, ist Alltag bei Lehre und Schule in den Gefängnissen. Häftlinge werden entlassen und scheiden somit aus. Allerdings wird für sie rechtzeitig beispielsweise ein Ausbildungsbetrieb gesucht, damit sie ihre Lehre beenden zu können.

Den übergebenen Zeugnissen ist übrigens nicht anzusehen, dass die jungen Männer ihre berufliche Qualifizierung hinter Gefängnismauern erlangt haben. Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) betonte die guten Resozialisierungschancen der erfolgreichen Absolventen und bedankte sich bei den Ausbildenden sowie den Bildungsträgern und der IHK Südthüringen für ihre gute Arbeit.

Die Schul- und Lehrstellen sind in der Jugendstrafanstalt so begehrt, dass immer alle Angebote genutzt werden, heißt es. Die Chancen, die Aus- und Schulbildung erfolgreich zu absolvieren, seien hoch. Denn die Ablenkungen für die jungen Männer seien hinter Gittern deutlich geringer.