Weimar. Mit der letzten Unterrichtsstunde am Mittwoch beginnt für den Schulleiter der TGS „Carl Zeiss“ Thomas Fleischer der Ruhestand. Wie blickt er zurück?

Weimar. Freitagmittag, gerade erst hat er eine Prüfung abgenommen. Nach Abschied sieht es in seinem Büro nicht aus. Bücher in den Regalen, Bilder an den Wänden, aufgeschlagene Ordner auf dem Schreibtisch… das muss alles noch gepackt werden. Wenn am Mittwoch die letzte Stunde vor den Sommerferien vorbei ist, endet für Thomas Fleischer sein Berufsleben als Lehrer. Am liebsten, bemerkt er, würde er sich durch den Hintereingang herausschleichen. Abschiednehmen müsste man lernen können.

41 Jahre. 37 davon an dieser Weimarer Schule, die jetzt die TGS „Carl Zeiss“ heißt, davor Regelschule „Carl-August Musäus“, davor POS „Erhard König“. Mit all den Umbrüchen, die mit diesen Namenswechseln verbunden waren, fast 30 Jahre davon als Schulleiter. Die ersten Schüler, die er unterrichtete, sind inzwischen in den 50ern. Müde?

Nicht müde, wehmütig, das trifft es eher. Er gehört, sagt er, nicht zu jenen, die den Countdown bis zum Ruhestand zählen. Wahnsinn, wie schnell das alles ging.

Eigentlich wollte er nicht Lehrer werden, sondern Astronom

Die letzte Unterrichtsstunde, die er gab, war Astronomie. Sie haben über schwarze Löcher gesprochen und ob es da draußen intelligentes Leben gibt. Das war natürlich Zufall, aber man könnte dahinter fast ein kleines Augenzwinkern des Schicksals vermuten. Eigentlich wollte er Astronom werden. Aber an der Jenaer Uni konnte in den 80ern Astronomie und Physik nur studieren, wer Lehrer werden wollte. Eine sehr geerdete Angelegenheit, aber er spürte schnell, dass ihm die Arbeit mit Schülern lag.

Man kam damals schon im Studium schnell in die Schulen, diese frühe Erfahrung würde er heutigen Lehramtsstudenten mehr wünschen. Da sitzen 25 Schüler vor dir und du musst sie alle mitnehmen, die Schwingungen aufnehmen, auf Situationen regieren, dafür gibt es kein Patentrezept. Vieles lässt sich lernen, aber nicht alles, man braucht ein Gespür oder sogar eine Gabe dafür.

Vorbild und Liebe zum Menschen als Grundkoordinaten

Was macht einen guten Lehrer aus? Fleischer muss nicht lange nachdenken: Vorbild und Liebe zum Menschen. Dazwischen liegt natürlich noch viel mehr, aber das sind die Grundkoordinaten. Schüler, sagt er, merken schnell, wie ernst es ein Lehrer mit ihnen meint. Ob er nur Lernstoff abhakt, oder ob er sie wirklich mitnehmen will. Ob er die Noten sieht, oder den Menschen. Und Schüler haben ein sehr feines Gespür für Gerechtigkeit.

Ein Wort mit vielen Facetten, Fairness und Chancengleichheit zum Beispiel. Er kann sich gut an die Zeiten erinnern, als nach der Wende und mit dem neuen Bildungssystem seine POS zur Regelschule wurde. Ich gehöre zu denen, die es nicht ins Gymnasium geschafft haben. Die nicht gut genug sind: Viele seiner Schüler empfanden das so. Das macht doch etwas mit einem jungen Menschen, das hinterlässt Wunden, sagt er.

Schulschließungen in der Corona-Zeit wirken bis heute nach

Damit darf man sie nicht allein lassen. Sie müssen ihre Stärken erleben und dafür muss man die Möglichkeiten schaffen, nicht nur im Klassenraum. Im Schulhof bauten sie damals den zweitgrößten Weidendom im Land, legten einen Ökogarten an. Die Wetterstation, die sie an der Schule 1999 eröffneten, liefert bis heute Daten für meteorologische Dienste und Fernsehsender.

Solche Erfahrungen schaffen Selbstvertrauen. Er hat viele Schüler erlebt, die über sich selbst staunten, wie weit sie kommen können. Wenn man mehr versucht als das Notwendige, dass es aber nicht ohne Anstrengung geht. Solchen Ehrgeiz vermisst er jetzt öfter. Die Schulschließungen in der Corona-Zeit findet er bis heute fatal. Weil sie den Eindruck vermittelten, es gehe auch mit Abstrichen, mit angezogener Handbremse, und aus der Ferne.

Kinder brauchen einen sicheren Raum zum Wachsen

Er gehört zu jenen, die eine Trennung der Schulwege schon nach der vierten Klasse für falsch halten. Weil das bedeutet, den Bildungsweg eines Kindes vom Ende her zu denken, aber es müsse genau andersherum sein. Ein Kind muss wachsen dürfen und dazu braucht es einen sicheren Raum. Das ist für ihn der Kern von Schule. Dass die Schule Gemeinschaftsschule wurde, ist weder Zufall noch Entscheidung von oben, sondern eine Konsequenz, die sie im Kollegium daraus zogen.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie haben hier nicht nur die Schulklingel abgeschafft, weil das mehr Ruhe in die Abläufe bringt, sondern auch die Zensuren für die fünften und sechsten Klassen. Was sagt denn eine Drei in Mathe aus, fragt er. Doch nur, dass der Schüler Durchschnitt ist. Und weiter? Statt Noten erstellen die Fachlehrer Einschätzungen, sie nennen sie Kompetenzraster. Bruchrechnung wird beherrscht, aber es gibt Probleme beim Dividieren. Zum Beispiel. Natürlich bedeute das einen großen Mehraufwand für das Kollegium. Aber es hilft dem Schüler und seinen Eltern zu verstehen, woran konkret gearbeitet werden muss. Ähnlich wie bei einem Trainingsplan im Sport.

550 Schüler, über 30 Nationen, eine Schule im Plattengebiet, da ist der Stempel schnell aufgedrückt. Inzwischen, sagt er, haben wir eine Warteliste. Wir könnten neue Klassen aufmachen, aber dafür wären Räume nötig und Personal. Die pädagogischen Assistenten mit ihren Befristungen wissen nicht, wie lange sie ihre Stellen behalten, in der Verwaltung brauchen wir auch dringend Hilfe … Das „wir“ wird er sich vermutlich auch nach der ersten Pensionszahlung noch nicht abgewöhnen.

Mehr über die guten Seiten des Lehrer-Berufs sprechen

Auf seinem Tisch steht eine Schale mit Baklava. Das Gebäck gehörte zu den Prüfungsaufgaben einer Schülerin im Fach „Gesunde Lebenspraxis“. Ein Wahlfach, das gibt es sonst in keiner anderen Schule, der Anstoß dafür kam von ihm. Da geht es nicht nur ums Kochen, sondern auch um viel theoretische Kenntnisse, von gesunder Ernährung bis zur Frage, wie man mit einer Kreditkarte umgeht. Die Schülerin, die in seiner Prüfung saß, kam vor zwei Jahren an die Schule, sprach kein Deutsch und fühlte sich ausgegrenzt, weil sie ein Kopftuch trägt. Es war die letzte Prüfung für ihren Realschulabschluss, sie bestand sie mit Bravour. Er musste, sagt Lehrer Fleischer, mit den Freudentränen kämpfen.

Da sind so Momente, in denen man dankbar ist für diesen Beruf, der viel Erfüllung zurückgeben kann und der für ihn zu den schönsten der Welt gehört. Man kann es auch Glück nennen. Vielleicht sollte man, bei all den Debatten um die Dauerbaustelle Schule, mehr darüber reden.

Mehr zum Thema Bildung: