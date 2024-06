Elena Rauch über das endende Schuljahr

Unterrichtsausfall, gravierende Personallücken, erschöpfte Kollegen: Man hat das Gefühl, in einer Zeitschleife zu stecken, wenn man die Bestandsaufnahmen der Lehrer am letzten Schultag hört. Sie gleichen sich seit Jahren. Angesichts der über 1000 offenen Stellen blickt so manche Schule mit Bangen auf den 1. August. Unterjährige Einstellungen, mehr Seiteneinsteiger, pädagogische Assistenzkräfte … Es ist ja nicht so, dass nicht versucht wurde, mehr Personal an die Schulen zu bringen. Oder den Mangel besser zu verwalten, je nach Perspektive. Aber wenn Lehrer konstatieren, dass all die Maßnahmen längst nicht in allen Schulen zu spüren sind, genügt das eben nicht.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit längerem pochen sie zum Beispiel auf bessere Qualifizierung von Seiteneinsteigern. Mit einer veränderten Einstiegsphase wurde nachjustiert, aber es wurden auch noch nie so viele Seiteneinsteiger eingestellt wie derzeit. Die Erfahrungen mit den neuen Kollegen legen offen, wie groß hier die Lücken sind. Nicht gerade neu ist die Forderung nach Entlastung von Bürokratie, aber die ist immer noch Mangelware. Mit Blick auf die Stellenbesetzungen verweist man bei der GEW auf Schwachstellen die nicht nur zu unbesetzten Stellen führen, sondern auch dazu, dass Lehrer in andere Bundesländer gehen.

In sechs Wochen beginnt das neue Schuljahr, es gibt reichlich Handlungsbedarf. Aber der 1. September ist zum Greifen nah, man kann nur hoffen, dass Schule dann nicht nur Wahlkampfthema ist.