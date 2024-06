Erfurt. Thüringen stellt sich der Verantwortung als Heimat von Rechtsterroristen. Ein Mahnmal soll in Erfurt an die Opfer des NSU-Terrors erinnern.

In unmittelbarer Nähe zum Thüringer Landtag wird an die Opfer des NSU-Terrors erinnert. Das Mahnmal wird am 19. Juni um 14 Uhr eröffnet. Dazu werden Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU, Barbara John, erwartet. Mit diesem Erinnerungsort stellt sich Thüringen seiner Verantwortung als Heimat der späteren Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.

Alle drei waren in den 1990er Jahren in Jena aufgewachsen und hatten sich in der Thüringer Neonazi-Szene radikalisiert. Ende der 1990er Jahre waren sie in den Untergrund gegangen, wo sie den sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) bildeten. Die Terrorgruppe ermordete zwischen 1999 und 2007 mindestens zehn Menschen.

Das Mahnmal ist nach einem Entwurf des Stuttgarter Künstlerduos Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper gestaltet worden und heißt „Schattenwurf“. Es besteht aus sechs Torbögen, die mehrere Stahlstreifen tragen. In zehn dieser Streifen sind die Namen der NSU-Opfer zu lesen.

Nach einem Gestaltungswettbewerb der Thüringer Staatskanzlei hatte ein Preisgericht im Oktober 2022 den 1. Preis an diese Arbeit des Stuttgarter Künstlerduos in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsplaner „realgrün“ aus München vergeben.

dpa