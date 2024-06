Elena Rauch gibt Tipps für den Urlaub

Paare müssen jetzt besonders aufpassen. Der Anstieg von Trennungen nach dem Ende der Urlaubssaison ist statistisch erwiesen. Und das liegt nicht nur daran, dass mancher erst nach zwei gemeinsamen Wochen in der Fremde merkt, mit wem er da eigentlich zusammengezogen ist.

Frauen zum Beispiel wollen gern fremde Orte und ihre Einkaufsmöglichkeiten erkunden, während viele Männer lieber auf der Sonnenliege blieben. Frauen werfen ihnen dann Bequemlichkeit oder Desinteresse vor, aber das ist ein Missverständnis. Männer sehnen sich nach Kontemplation, sie wollen nachdenken, Antworten finden, das verdient unsere Anerkennung.

Vermeiden Sie es, ihn bei 40 Grad im Schatten durch südländische Ladenzeilen und über Basare zu schleppen und dabei ständig zu rufen „Nun guck doch mal!“ Es sei denn, der Vorschlag kommt von ihm oder Ihnen gelingt es, den Anschein zu erwecken, er käme von ihm. Ähnliches gilt für das Verkosten unbekannter Gerichte von unbekannter Zusammensetzung, Frauen haben da oft andere Zugänge. Verkneifen Sie sich Kommentare, wenn er sich in der lauschigen sizilianischen Trattoria ein Schnitzel bestellt.

Als besonders risikoreich für Streit gelten unter Beziehungstherapeuten die Urlaubstage vier und fünf. Wenn Sie sich zur Buchung eines Mietwagens in unbekanntem Terrain entschließen, achten Sie unbedingt darauf, es ist auch so ein Minenfeld. Hier haben sich in jedem Fall zwei Grundsätze bewährt: Auf dem Beifahrersitz bleiben und schweigen.

Sensibilität ist auch bei kulturellen Begegnungen nötig. Immer wieder kann man Szenen beobachten, wie zum Beispiel Urlauberinnen weinselig mit göttergleichen Griechen Sirtaki tanzen, während ihre Männer deprimiert und abgehängt am Ouzo nippen. Frauen, die es dazu kommen lassen, haben vom sensiblen Gesamtkomplex Mann nichts begriffen.