Erfurt. Fabian Klaus über die Verteilung von Flüchtlingen in Thüringen

Die Verteilung von Geflüchteten in Thüringen folgt einer festgelegten Quote. Landkreise und kreisfreie Städte sind verpflichtet, eine prozentual festgelegte Anzahl an Menschen aufzunehmen und vor allem diese auch unterzubringen.

In Thüringen hat diese Verteilung aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus ein ganzes Jahr lang negative Schlagzeilen gemacht. Weil das Land, verantwortlich damals noch Migrationsministerin Denstädt (Grüne), eine elende Lagerhalle in Hermsdorf als Unterbringung für hunderte Menschen nutzte.

Das zumindest ist mittlerweile Geschichte. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Migration aus den Negativ-Schlagzeilen herausgeholt, weitere Unterbringungsplätze im Bereich der Erstaufnahme geschaffen und (endlich) Hermsdorf dichtgemacht.

Das Verteilsystem auf die Landkreise und kreisfreien Städte bleibt solange anfällig für Störungen, wie nicht überall auch wirklich nach den festgelegten Quoten aufgenommen wird. Eines zeigt die Statistik deutlich: Dort, wo Kommunalwahlen waren, liegen die Aufnahmezahlen deutlich hinter dem Soll.

Auch wenn das Landesverwaltungsamt bestätigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Land und kommunaler Ebene besser läuft, müssen die Verteilschlüssel eingehalten werden. Nur so lässt sich der bestehende Aufwand gleichmäßig auf viele Schultern verteilen und bewältigen. Wegducken ist keine Alternative, weil es zum Aufnehmen keine Alternative gibt.