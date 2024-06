Erfurt. Mehr als 80 Veranstaltungen laden zwei Wochen lang zu Konzerten, Ausstellungen, Filmvorführungen in Gesprächen

Seit fast vier Jahren steht der Paradiesbaum auf dem Erfurter Petersberg. Ein Ölbaum, seit uralten Zeiten Sinnbild für Verständigung und Friedenshoffnung. Die jüdische Künstlerin Ruth Horam und der arabische Künstler Nihad Dabeet aus Israel hatten ihn aus Stahl und Kupfer geschaffen, auch dies war ein Projekt der Achava-Festspiele. In der Entscheidung der Akteure, an diesem Ort das Programm des diesjährigen Festivals vorzustellen, liegt einige Symbolik. Die Botschaft des Ölbaums hat es derzeit nicht einfach.

Festival nur in demokratischen Rahmenbedingungen möglich

Seit dem 7. Oktober 2023 haben Juden in Deutschland nicht nur das Gefühl von Sicherheit verloren, sondern auch Freunde, viele gehen auf Distanz, so der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Reinhard Schramm. Umso wichtiger seien Formate wie Achava, die Räume für Begegnung und Erfahrung schaffen. Und wenn die Festspiele in ihre zehnte Auflage gehen, hat Thüringen gewählt. Wenn die blaue Farbe so weit gewinnt, dass sie wirklich Macht erhalte, sei für Achava die Messe gesungen, befürchtet Intendant Martin Kranz mit Blick auf die Umfragewerte der AfD. Die Fespiele könnten nur unter demokratischen Rahmenbedingungen funktionieren.

Eröffnet wird Achava am 8. September. Der Start fließt gewissermaßen mit dem Ende des Kunstfestes Weimar zusammen, wenn sich Ute Lemper im Nationaltheater auf Zeitreise durch ihre Bühnenkarriere begibt. Und endet zwei Wochen später mit einem Konzert in der Kornmarktkirche Mühlhausen, wo das Thüringer Bach Collegium und Vocalconsort die h-Moll-Messe aufführen wird. Mit ihrem Gedanken von allumfassender Brüderlichkeit und Friedenssehnsucht unterstreiche es auf besondere Weise die Intention des Festivals, findet der künstlerische Leiter des Bach-Collegiums Gernot Süßmuth. Achava ist das hebräische Wort für Brüderlichkeit.

Mühlhausen gehört erstmals zu den Achava-Städten

Dazwischen liegen über 50 öffentliche Konzerte, Gesprächsrunden, Feste und Workshops, dazu etwa 30 Veranstaltungen speziell für Schulen. Das Festival, das im vergangenen Jahr etwa 12.000 Besucher zählte, wächst, und zwar auch in die Fläche. Neben Weimar, Erfurt, Gotha und Eisenach ist in diesem Jahr erstmals auch Mühlhausen Achava-Stadt.

Zu den Neuerungen gehören auch Filmtage in Eisenach mit einem selten zu erlebenden Fokus. Die Beiträge zeigen, wie sich tschechische und polnische Regisseure sowie Drehbuchautoren kurz nach Kriegsende mit dem Holocaust und NS-Verbrechen auseinandergesetzt haben. Ein Partner der Festspiele ist auch in diesem Jahr wieder die Thüringer Philharmonie Gotha-Eisenach. In ihrem Konzert „Klezmer. Tov!“ erinnern die Musiker an jüdische Komponisten, die von den Nazis verfemt, vertrieben oder ermordet wurden.

Schülerprogramm als zentraler Kern der Festspiele

Allein das Schülerprogramm wird in diesem Jahr etwa 5000 Kinder und Jugendliche erreichen. Die Angebote für Schüler, bemerkt Martin Kranz, sei ein Schwerpunkt des Festivals. Und es hat sich schon immer als Begegnungsraum verstanden. In Eisenach zum Beispiel, wo Rabbiner Andrew Steinmann und der evangelische Theologe Alexander Deeg fragen, wie uralte Texte gegenseitige Ressentiments schürten. Sehr diesseitig wird es in Erfurt zugehen, wenn unter dem Paradiesbaum der Bruder seines Schöpfers Jalil Dabit und sein jüdischer Geschäftspartner Oz Ben David nahöstlich kochen. Gemeinsam betreiben sie in Berlin ein Restaurant, als nach dem 7. Oktober das drohte infrage zu stellen, lautete ihre Antwort „Make Hummus not war“. Wenn es nur immer so einfach wäre.

