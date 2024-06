Erfurt. Die Initiative des Wirtschaftsministeriums unterstützt Thüringer Vereine. Das Wandernetz umfasst insgesamt 17.000 Kilometer.

Das Thüringer Wirtschaftsministerium hat eine einmalige Förderinitiative von Wanderwegen aufgelegt. Damit ist die finanzielle Unterstützung von regional tätigen Wandervereinen zur Pflege und Instandsetzung von Strecken aus dem gesamten, 17.000 Kilometer umfassenden Erholungswegenetz möglich. 100.000 Euro werden dafür bereitgestellt, Vereine erhalten auf Antrag einheitlich 40 Euro je gepflegtem Kilometer. Nach erster Einschätzung sollen auf rund 2500 Kilometern die Beschilderungen erneuert, Instandsetzungsarbeiten vorgenommen sowie Schad- und Gefahrenstellen beseitigt werden.

Auch interessant

Wandern und Rasten Der Goethewanderweg ist das Flaggschiff Von Marina Hube

18 Top-Routen mit 2235 Kilometern Länge

Nicht Bestandteil sind die 5400 Kilometer umfassenden Wege aus der Wanderwegekonzeption des Landes: Strecken, die aufgrund vorgegebener Kriterien für die touristische Nutzung besonders geeignet sind und entsprechend vermarktet werden. Dazu zählen mit einer Gesamtlänge von 2235 Kilometern die 18 Top-Routen, die vom Freistaat unter anderem nach Befragung von Landkreisen und Naturparks festgelegt wurden. Für diese stellt das Wirtschaftsministerium jährlich Haushaltsmittel in Höhe von zwei Millionen Euro bereit. Laut einer Studie entfällt mit mehr als 700 Millionen Euro fast ein Viertel des touristischen Gesamtumsatzes in Thüringen auf das Wandern, 70 Prozent der Gäste, die urlaubs- oder freizeitmotiviert nach Thüringen kommen, wollen sich entsprechend bewegen.

Auch interessant

Freizeit Schotterpiste auf Wanderweg: Was ist los im Mühlhäuser Wald? Von Claudia Bachmann

Deutscher Wandertag im Eichsfeld

Grund für die einmalige zusätzliche Förderung in diesem Jahr ist der Deutsche Wandertag im September 2024 im Eichsfeld. „Thüringen möchte sich als Wanderland hier von seiner besten Seite präsentieren“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. 234 Routen werden dann durch 150 Wanderführer vom 14. bis 22. September unter dem Motto „sagenhaft grenzenlos“ angeboten. Parallel zu den Touren sind etwa 80 Veranstaltungen geplant, erwartet werden insgesamt rund 30.000 Gäste.

Wolfgang Tiefensee (SPD), Wirtschafts- und Wissenschaftsminister von Thüringen © DPA Images | Martin Schutt

Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg

Auch Funke-Medien Thüringen versucht mit dem Projekt „Touringen“ – 104 Routen mit 430 Stempelstellen – genussvolles und erlebnisreiches Wandern zu fördern. Und wie gut Thüringen als Wanderland ist, zeigt sich bei der Abstimmung zu Deutschlands schönstem Wanderweg. Da waren die Saale-Horizontale und die Gipfel- und Aussichtstour bei Bad Tabarz in den letzten beiden Jahren erfolgreich. Und die Chance besteht, die Serie fortzusetzen. Drei Thüringer Wanderwege sind in der engeren Auswahl des Wandermagazins und können noch bis 30. Juni gewählt werden: Der Südharzer Dampflok Steig, eine Mehrtagestour über 42 Kilometer, der Hexenpfad, ein 5,8 Kilometer langer Familienwanderweg in Fischbach (Rhön) sowie der Naturpark-Weg Griffelpfad, der sich 6,6 Kilometer im Nationalen Geopark Schieferland bei Steinach schlängelt.