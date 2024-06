Erfurt. Die Unternehmen fürchten laut Konjunkturumfrage sowohl einen Rechtsruck als auch die Unregierbarkeit Thüringens nach der Landtagswahl im September.

Nach Ansicht des Branchenverbandes „automotive thüringen“ zeige die diesjährige Frühjahrsumfrage eine bedrohliche Unzufriedenheit der hiesigen Unternehmen mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Situation könnte sich je nach Ausgang der Landtagswahl am 1. September noch dramatisch verschlechtern, warnte am Freitag der Verband in einer Erklärung.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Firmen überwiegen derzeit deutlich die Risiken, heißt es. Das Spektrum reiche von der Befürchtung der Unregierbarkeit und der Destabilisierung bis hin zu möglichen Folgen eines Rechtsrucks. Das könne die Standortattraktivität weiter senken, den Personalmangel verschärfen und zur Abwanderung von Leistungsträgern führen.

Auch interessant

Nur noch 14 Prozent der Unternehmen erwarten Wachstum am Standort Thüringen

Die Ergebnisse des Branchenmonitorings zeigten eine fortschreitende Verunsicherung der Unternehmen. Eine weitere Verschlechterung aller relevanten Indikatoren sei mehr als nur ein Warnsignal, warnt Rico Chmelik, Geschäftsführer von automotive thüringen. Daher ergebe sich die dringende Notwendigkeit politischer Veränderungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Automobilzulieferindustrie zu sichern.

Die 690 an dem Monitoring beteiligten Unternehmen erwarten im Durchschnitt für dieses Jahr einen Zuwachs beim Umsatz von nur sechs Prozent. Im Vorjahr lag die durchschnittliche Erwartung bei einer Steigerung um 25 Prozent und im Jahr 2022 bei 38 Prozent. Der Anstieg der Beschäftigten könnte dieses Jahr etwa 13 Prozent betragen. Vor zwei Jahren war es mit 27 Prozent etwas mehr als doppelt so viel.

Auch interessant

Wirtschaft Mechatronik-Hersteller kurz vor Fertigstellung neuer Werke in Arnstadt und anderswo in der Welt Von Maik Ehrlich

Nur 14 Prozent der Firmen gehen derzeit von einem Wachstum am Standort Thüringen aus. Das ist der niedrigste Wert seit vier Jahren. Daher planen auch nur noch die Hälfte der befragten Firmen Investitionen. Im Jahr 2021 waren es noch Dreiviertel der Zulieferbetriebe.

Auch interessant