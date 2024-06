Erfurt. Kliniken und Niedergelassene beim Thüringer Barmer-Nachmittagstalk uneins über sektorübergreifende Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen

Der 8. Thüringer Krankenhausplan hat gerade erst den Planungsausschuss verlassen, da gibt es schon die ersten Kontroversen um die Umsetzung. Bei einer Online-Gesprächsrunde der Barmer mit Gesundheitsministerin Heike Werner widersprach die KV-Vorsitzende Annette Rommel der Forderung nach einer Überwindung der Sektorengrenzen zwischen stationär und ambulant tätigen Medizinern sowie mehr ambulanten Behandlungen durch Kliniken. „Die Sektoren haben eine Berechtigung. Die Ambulantisierung kann keine Einbahnstraße zugunsten von Kliniken sein“ sagte Rommel. Es dürfe nicht so sein, dass Kliniken im ambulanten Bereich fischen, ohne dass die eigentlich ambulant tätigen Ärzte ebenfalls Vorteile der Ambulantisierung wie die bessere Vergütung mitnehmen können, betonte die Ärztevertreterin. Die Finanzierung neuer Gesundheitszentren sollte nicht zulasten der schon begrenzten Budgets im ambulanten Bereich gehen. Unterstützung erhielt Rommel von der Gesundheitsministerin, Niedergelassene müssten in die Überlegungen einbezogen werden, so Werner.

Ambulante Mediziner haben als Honorarärzte in Kliniken gut mitverdient

Kerstin Haase, Chefin des Verbandes der Privatkliniken in Thüringen (VPKTh) hielt dagegen und forderte mehr Veränderungs- und Kompromissbereitschaft seitens der KV-Ärzte. „Es bringt nichts, nur auf die bessere Seite beim Anderen schauen. Viele niedergelassene Ärzte haben sich in Krankenhäusern als Honorarärzte eine goldene Nase verdient, und das mit weniger Verantwortung als ein Klinik-Oberarzt oder -Chefarzt. Auch hier gab es finanzielle Dysfunktionalitäten“, sagte Haase. Alle Seiten sollten primär an Lösungen arbeiten und weniger darauf schauen, wie der Kuchen umverteilt werden könne. Der 8. Krankenhausplan war am Dienstag angenommen worden. Laut der Ministerin stehen die Kliniken vor den einschneidendsten Veränderungen seit der Wendezeit.

