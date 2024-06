Erfurt/Berlin. Die Bundesregierung will prüfen, ob Asylverfahren in Drittstaaten durchgeführt werden können. In Thüringen gibt es dazu in der Regierung unterschiedliche Ansichten.

In Thüringen gibt es Regierungsstreit um die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Während Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Entscheidungen zur Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten scharf kritisiert, handelt er sich dafür Kritik von seinem Stellvertreter Georg Maier (SPD) ein. Die Verständigung der Länderchefs mit dem Bundeskanzler darauf, die Abwicklung von Asylverfahren in Drittstaaten zu prüfen, nennt Ramelow „Scheinlösungen im Interesse eines gemeinsamen Beschlusses“. Er moniert auch „eine vertane Chance, deutlich zu machen, was sich in der Migrations- und Flüchtlingspolitik in den vergangenen Monaten bereits verbessert hat“.

Ramelow: Endlich Fluchtursachen bekämpfen

Ramelow hat für Thüringen in einer Protokollerklärung, die Rechtsstaatlichkeit und Humanität bei den Verfahren in den Fokus rückt, festhalten lassen: „Die Verlagerung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten entspricht diesen Anforderungen nicht. Weder das sogenannte ‚Ruanda-Modell‘ noch das sogenannte ‚Albanien-Modell‘ entsprechen europäischem Recht. Anstatt Flüchtlinge in andere Staaten zur Asylprüfung zu verbringen, müssen endlich die Fluchtursachen bekämpft werden.“

„Diese Protkollerklärung des Ministerpräsidenten ist überflüssig. Es handelt sich um einen Alleingang.“ Georg Maier (SPD)

„Diese Protokollerklärung ist überflüssig“, sagt der stellvertretende Thüringer Ministerpräsident und Innenminister, Georg Maier (SPD), auf Anfrage dieser Zeitung. Und weiter: „Das ist nicht meine Auffassung.“ Es handele sich bei der Protokollerklärung „um einen Alleingang des Ministerpräsidenten“.

Bund will Vorschläge bis zum nächsten Treffen präsentieren

Maier begrüßt die Einigung darauf, die Möglichkeit zur Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten zu prüfen – auch eingedenk der Ergebnisse, die die Innenministerkonferenz erzielt habe. „Es scheint sinnvoll, diese Prüfung vorzunehmen“, so Maier.

Die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz haben sich bisher nicht darauf verständigt, dass die Drittstaatenlösung Anwendung findet. Scholz bekräftigte aber, dass bis zur nächsten geplanten Bund-Länder-Runde konkrete Vorschläge dem Tisch liegen sollen.

Voigt: „Nur noch ein Kontingent für Deutschland und damit auch für Thüringen“

„Die Vorhaben zu Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten lehnen wir aus menschenrechtlicher Perspektive klar ab“, sagt indes die Grüne-Fraktionschefin im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich. Sie begrüße die Protokollerklärung ausdrücklich. Kritik kommt aus der FDP. „Es muss das klare Signal von Deutschland ausgehen, dass sich für Menschen ohne Bleibeperspektive die Flucht zu uns nicht lohnt“, sagt deren Landeschef Thomas Kemmerich.

Aus der Union steht die Forderung nach einer Anwendung des Drittstaatenmodells, bei dem die Asylverfahren außerhalb des EU stattfinden. CDU-Landeschef Mario Voigt sagte in einem Interview mit dieser Zeitung: „Ich möchte, dass die Drittstaatenlösung jetzt unverzüglich kommt.“ Thüringen werde, so Voigt, das Modell „anwenden, sobald es geht“, sollte er nach der Landtagswahl am 1. September eine Regierung anführen. Bei der Drittstaatenlösung gebe es „nur noch ein Kontingent für Deutschland und damit auch für Thüringen“, so Voigt.