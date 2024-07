Erfurt. Thüringen hat gewählt, doch nicht jede Partei hat genügend Bewerber für die gewonnenen Sitze. Vor allem die AfD hat große Probleme passende Leute zu finden.

Dass Wahlerfolge auch Schattenseiten haben können, müssen nun zahlreiche Wählergemeinschaften ebenso wie die AfD in Thüringen festellen. Mancherorts reichen die Kandidatenlisten nicht aus, um alle gewonnenen Plätze in Stadt- und Gemeinderäten zu besetzen. Wenn diese Mandate nicht wahrgenommen werden, bleiben die Stühle in den Kommunalparlamenten leer.

Im Freistaat konnten für 49 Sitze nicht genügend Bewerber gefunden werden. Das geht aus den Daten des Landesamtes für Statistik hervor, das unter anderem die statistische Auswertung der Kommunalwahlen mit betreut. Die entsprechenden Räte hätten für die Wahlperiode weniger Mitglieder, sagte der Politikwissenschaftler Torsten Oppelland. Durch die wegfallenden Sitze würden die Gremien zwangsläufig kleiner werden, ihre Arbeitsweise sei deswegen aber nicht beeinträchtigt.

Vor allem Wähergemeinschaften und AfD verlieren Sitze wegen Personalmangels

Vor allem zahlreiche Wählergemeinschaften sowie die AfD konnten nicht genügend Bewerber für die gewonnenen Sitze bereitstellen. Insgesamt 27 der 49 verfallenen Sitze sind auf die verschiedenen Wählergemeinschaften zurückzuführen. Gleich dahinter kommt die AfD, die 13 Mandate nicht besetzen kann. Die restlichen neun Sitze verteilen sich auf die anderen Parteien. Die AfD weist demnach die größten Bewerberprobleme auf.

„Parteien wie die AfD haben ein Rekrutierungsproblem“, sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Landkreistages, Hans-Günter Henneke. Die Parteien, die mehr Sitze ergattern konnten als sie Bewerber haben, würden auf diese Weise zu Opfern ihres eigenen Erfolgs. Oppelland sagte dazu: „Die AfD wurde von ihrem eigenen Erfolg überrascht.“ Die Partei habe es nicht geschafft, genügend Bewerber für ihre Listen zu überzeugen.

Fraglich, ob sich AfD in die innere Ordnung eines Kreistages oder Rates einfügt

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Torben Braga, stimmt dem weitestgehend zu. „Ja, wir haben ein Rekrutierungsproblem“, sagte Braga. Die AfD habe in einigen Fällen nicht ausreichend Kandidaten gefunden, um dem Wahlerfolg zu entsprechen. Gründe dafür sieht er in der Behandlung der AfD. Es sei schwierig, genügend Leute zu überzeugen, bei der Wahl für die AfD anzutreten. „Das Bild, das von unserer Partei gezeichnet wird, schreckt ab“, sagte Braga. Der AfD-Landesverband in Thüringen wird vom Thüringer Amt für Verfassungsschutz seit März 2021 als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft.

Gravierender als die leeren Sitze wiegt für Hennecke jedoch die Tatsache, dass viele neue Menschen in die Gemeinderäte und Kreistage einziehen. „Gerade bei der AfD ist oftmals offen, ob sie sich in die innere Ordnung des Kreistages oder Rates einfügt“, sagte Hennecke. Das sei jedoch eine wichtige Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit der Gremien.