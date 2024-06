Erfurt. Der Chef der Werteunion Hans-Georg Maaßen äußert sich zu möglichen Koalitionen in Thüringen und legt einen 15-Minuten-Plan vor.

Der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen kann sich vorstellen, dass seine ultra-konservativ ausgelegte Partei auch mit den Grünen koaliert. „Mir ist egal, wer uns wählt und mir ist auch egal, wer uns unterstützt, solange wir unser Programm durchbringen können,“ sagt Maaßen in Erfurt. Das gelte sowohl für eine mögliche Zusammenarbeit mit den Grünen als auch mit der AfD. „Wir kennen keine Brandmauern. Das ist vielleicht auch unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt der ehemalige Verfassungsschützer. „Wenn die Grünen sagen, der Maaßen wäre ein guter Minister, dann würde ich sagen, die haben es begriffen.“

Maaßen stellt sich für den Job des Ministerpräsidenten zur Verfügung

Den Job als Ministerpräsidenten traut sich der Jurist durchaus zu. „Ich stehe für den Job zur Verfügung“, sagt er. Letztlich müsse er es aber nicht machen. Das Entscheidende sei, dass Thüringen wieder eine vernünftige Politik bekomme. „Wir brauchen eine Politikwende und wir brauchen die richtigen Leute“, sagt Maaßen. Die Werteunion sei dafür in Thüringen personell gut aufgestellt. Derzeit befindet sich die Werteunion jedoch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und rangiert in Umfragen unter „Sonstiges“. Sie hätte demnach keinerlei Chancen die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken und in den Landtag einzuziehen.

Trotz der schlechten Umfragewerte hat Maaßen bereits einen Plan, was er in der ersten Viertelstunde als Thüringens Ministerpräsident machen würde. „Den Medienstaatsvertrag würden wir sofort kündigen, das würde ich in der ersten Viertelstunde machen“, sagt Maaßen. Zudem würde er die „Gendersprache“ in der ersten Viertelstunde abschaffen und anordnen, dass vollziehbar Ausreisepflichtige sofort abgeschoben würden.