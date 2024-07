Jena. Seit Jahren setzt sich in Thüringen Michael Gerner mit viel Hartnäckigkeit für junge Geflüchtete ein.

Als der Somali Abdikhader Mohammed Huseen vor sechs Jahren bei einem Fußballspiel junger Geflüchteter Michael Gerner kennenlernte, lag schon ein gutes Jahr in Thüringen hinter ihm. Ein Leben im Heim, die Berufsschule abgebrochen, kaum Deutsch-Kenntnisse, sein Asylantrag war abgelehnt, der Widerspruch lief.

Keine guten Perspektiven für einen jungen Menschen, der mit 16 Jahren aus seinem von Bürgerkrieg und Armut zerrütteten Land floh, um eine Zukunft zu haben. Der Weg hatte ihm fast das Leben gekostet.

Das größte Problem solcher Jugendlichen, sagt Michael Gerner, ist ihr unsicherer Aufenthalt. Die Angst, abgeschoben zu werden, überschattet alles. Gerner ist Polizist, er ist bei den Jenaer Flüchtlingspaten aktiv, bei den Thüringer Linken ist er Sprecher der Landesarbeitsgruppe Migration. Er kennt die Regeln.

Die Angst abgeschoben zu werden, überschattet alles

Was Abdikhader in dieser Situation vor allem brauchte, war ein Ausbildungsplatz. Als Verkäufer, das war seine Wahl, aber bei der Arbeitsagentur hatten sie abgelehnt, zweifelten am Erfolg. Und auch die Bewerbungen als Lagerhilfskraft waren erfolglos. Seine Behinderung, sagt Michael Gerner, war wohl der Grund. Eine Bombe hatte ihm in Somalia zwei Finger der rechten Hand abgerissen.

Gerner ließ nicht locker. Fragte, suchte, telefonierte herum, bis ein Netto-Discounter in Jena einen Minijob als Einstieg anbot. Abdikahder biss sich durch, beendete seine Verkäufer-Lehre, arbeitete, und wollte weiterkommen: mit einer Qualifizierung als Gästebetreuer, die Deutsche Bahn warb dafür. Seine erste Bewerbung wurde erst angenommen, nachdem sich Gerner mit seiner Fürsprache eingeschaltet hatte. Seit März dieses Jahres ist er als Zugbegleiter in ganz Deutschland unterwegs, die Arbeit macht ihm Spaß. Den Mietvertrag für die kleine Wohnung, den Michael Gerner für ihn abschloss, hat er übernommen, macht gerade seine Fahrerlaubnis. Er ist, könnte man sagen, in seiner ersehnten Zukunft angekommen.

Schlechter Betreuungsschlüssel für unbegleitete Minderjährige

Gerner erzählt das so ausführlich, um klarzumachen, von welchen Zufällen der Weg eines jungen Menschen abhängen kann, der als minderjähriger Flüchtling in Thüringen ankommt. Welche Hilfen und Ausdauer notwendig sind und welche Potenziale ohne dem liegenbleiben können.

Wenn Jugendliche wie Abdikahder, der in seiner Heimat gerade mal vier Jahre zur Schule gehen konnte, am ersten Tag in der Berufsschule plötzlich vor einer Stundentafel mit neun Fächern stehen, und niemand da ist, der ihnen den Rücken stärkt. Man gibt schnell auf. Das beginnt schon mit der Sprache. Wo bleibe die öffentliche Aufregung, wenn in einigen Deutschkursen nur jeder Zehnte die Prüfung schafft? Überhaupt gehe es um verlässliche Zuwendung, sagt Gerner, erzählt von einem jungen Flüchtling, der vor den Shabaab-Milizen in Somalia geflüchtet war, die ihn zum Kindersoldaten machen wollten. Er kennt viele solche Geschichten. Diese Jungs, sagt er, sind tief verwundet, die haben hier niemanden, da kann man nicht erwarten, dass alles schnell, regelkonform und im Selbstlauf funktioniert. „Wenn wir wirklich wollen, dass sie bei uns ankommen, müssen wir uns um sie kümmern.“

Mit 18 Jahren in die nicht vorhandene Selbstständigkeit entlassen

Er will keine pauschalen Schuldzuweisungen. Es sei nicht so, dass nichts getan werde. Aber der Betreuungsschlüssel für unbegleitete Minderjährige zum Beispiel sei viel zu schlecht. Vormittags sitzen sie in der Berufsschule, und sind den Rest des Tages auf sich gestellt. „Und dann werden sie mit 18 Jahren in ihre nicht vorhandene Selbstständigkeit entlassen.“ Was diese Jugendlichen brauchen, sei ein Verständnis für ihre Lebenslagen. Das Bemühen, nach Möglichem zu suchen, was die Regelungen hergeben, statt auf deren Grenzen zu verweisen. Das vermisst er oft bei einigen Mitarbeitern in den Ämtern. Weil sie überlastet sind, weil ihnen Wissen fehlt oder manchmal auch Empathie.

Gerner weiß, wovon er spricht. Gerade hat er sich an behördlicher Hartleibigkeit abgearbeitet, es geht um einen Minderjährigen, der ihn um Hilfe bat und den er lange nicht besuchen durfte, sie telefonieren täglich. Gerner sucht nicht nach den Fällen, sie finden inzwischen ihn, und er weicht nicht aus. Man könnte sagen: Er nimmt sie persönlich.

Er stößt mit seinem Engagement auf Respekt bis Unverständnis

Bei so mancher Behörde hat er sich dabei den Ruf eines hartnäckigen Störenfriedes erarbeitet. In seiner Jugend hatte Gerner mit Erfolg geboxt, war DDR-Vizejugendmeister. Er weiß, wie man sich durchkämpft. Wenn es sein muss, bis in die zuständigen Ministerien.

Gerner lebt in einem kleinen Dorf bei Triptis. Er und seine Frau haben in den vergangenen Jahren neben der Betreuung vieler Flüchtlingsfamilien im Saale-Orla-Kreis zehn junge Geflüchtete begleitet, ihnen ihre Türen geöffnet, im direkten Wortsinn. Sie stehen inzwischen alle auf eigenen Beinen. Bei den Reaktionen aus seinem Umfeld ist so ziemlich alles dabei, von Respekt bis Unverständnis. Aber wie soll, fragt er, ein Jugendlicher aus Somalia oder Äthiopien verstehen lernen, wie diese Gesellschaft tickt, wenn sie nicht die Chance bekommen, sie zu erleben? Wenn niemand ihnen all die ungeschriebenen Regeln erklärt? Und umgekehrt hat er schon oft erlebt, wie Vorbehalte fallen, wenn sich Menschen persönlich begegnen.

Manche junge Flüchtlinge warten Monate auf eine Beschulung

Auf der Suche nach Fachkräften, bemerkt er, werbe Thüringen sogar in Vietnam. Das sei gut und richtig. Aber gleichzeitig kennt er minderjährige Geflüchtete in mehreren Einrichtungen, die trotz Schulpflicht Monate ohne Beschulung bleiben, weil Plätze fehlen. Es gebe Regelungen und Strukturen für die Betreuung der Jugendlichen, aber kaum jemand kontrolliere, ob sie immer greifen. Die Minderjährigen, die sich nach außen nicht artikulieren können, fielen dann durch alle Raster.

Abdikhader lässt auf deinem Handy ein Video laufen, jemand hatte ihn im libyschen Flüchtlingslager aufgenommen, er war an Tuberkulose erkrankt. Abgemagert, dem Tod näher als dem Leben. Aber er hat überlebt und in Thüringen ein zweites Leben gefunden, sagt Gerner. Man könne als Land doch stolz darauf sein, jungen Menschen eine solche Chance geben zu können.

'Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Herbst fliegt Abdikhadar nach Äthiopien. Er wird dort seine Mutter wiedersehen, zum ersten Mal nach acht Jahren. Michael Gerner wird ihn begleiten. Er empfindet, sagt er, dieses Vertrauen als eine Ehre.

Auch interessant