Erfurt. Hanno Müller über die Thüringer Kritik an den Plänen für die Apotheken-Reform und die Angst, Tummelplatz für Geschäftemacher zu werden.

Die Zahl der Apotheken nimmt stetig ab. Deutschlandweit liegt sie bereits deutlich unter dem Durchschnitt anderer EU-Länder. Und alle 32 Stunden kommt eine weitere Apothekenschließung hinzu. Experten führen das nicht zuletzt auf die Expansion des ausländischen Versandhandels zurück. Anders als die Apotheken vor Ort unterliegt der keinerlei Kontrolle. Auch hierzulande vorgeschriebene Kühlketten sind beim Medikament aus der Postbox schwerlich einzuhalten.

Pharmazeuten und Großhändler in Bedrängnis

Andere schwerwiegende Hemmnisse kommen hinzu. Staatlich vorgeschriebene Margen bei der Medikamentenabgabe halten nicht Schritt mit dem finanziellen Druck durch Inflation, Energiepreise und Personalkosten. Lukrative Masken- und Testdeals während der Pandemie haben die Bedrängnis für Großhändler und Apotheken lediglich hinausgezögert. Honorare für pharmazeutische Dienstleistungen locken nur wenige Pharmazeuten. Lieferengpässe bei Medikamenten sind ein Ärgernis für alle Seiten. Ziel der Apothekenreform sollen auch Anpassungen bei Vergütung sein. Bei genauerem Hinsehen wird allenfalls umverteilt, also zum Beispiel bei den Fixbeträgen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente draufgepackt, was beim prozentualen Gewinnanteil am Preis des Arzneimittels reduziert wird.

Kein weiteres Tummelfeld für Geschäftemacher

Reformer haben es immer schwer. Das zeigen auch die unterschiedlichen Interessenlagen der Kritiker. Apotheken fürchten um ihre heilberuflichen Kompetenzen und wünschen sich, dass diese mehr als Beratungs- und Dienstleistung beim Patienten ankommen. Mediziner wiederum sehen in der geplanten Erweiterung von Impf- und Testmöglichkeiten für Apotheken einen Angriff auf ihre ärztliche Hoheit. So oder so stellen Apotheken ohne Apotheker die versprochene Qualitäts- und Versorgungsoffensive eher infrage. Was niemand braucht, ist ein weiteres Tummelfeld für medizinferne Geschäftemacher.