Weimar. Der Veranstaltungssaal im Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erhält den Namen des Mannes, der Buchenwald überlebte und Opfer von Putins Krieg wurde

Am Vortag war Julia Romantschenko mit ihrem Sohn Kirill in Buchenwald. Er sollte den Ort sehen, an den die Nazis seinen Urgroßvater verschleppt hatten. Ein schwerer Gang, nicht vorstellbar, was er durchstand, wie er das überlebte, sagt der 15-Jährige. Zuhause, erinnert sich seine Mutter, hatte er kaum darüber gesprochen, wollte die Seinen nicht mit diesem Schmerz belasten.

Mit 16 Jahren nach Deutschland verschleppt

Boris Romantschenko war kaum älter als Kirill jetzt, als ihn die Nazis an einem Dezembertag 1942 in einen Güterwaggon sperrten und nach Deutschland zur Zwangsarbeit deportierten. Er hat Buchenwald, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen überlebt. Wurde Ingenieur, zog einen Sohn groß, hielt als ukrainischer Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora die Erinnerung an das Schicksal der Häftlinge wach. Und starb vier Wochen nach Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, als eine russische Bombe sein Haus in Charkiw traf. Ein Tag, der ihm unter die Haut ging: So beschreibt Ministerpräsident Bodo Ramelow diesen 18. März 2022.

Broschüre erinnert an das Leiden der Zwangsarbeiter

Dem Andenken an Boris Romantschenko gilt dieser Dienstagabend im Weimarer Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Der Veranstaltungssaal trägt nun seinen Namen. In der ersten Reihe sitzt Kirill mit seiner Mutter und hört die Lebensgeschichte des Mannes, der sein Urgroßvater war. Von der brutalen Arbeit im Kohlebergwerk in Dortmund, dem vergeblichen Fluchtversuch, seinem Leidensweg durch Buchenwald, Peenemünde und Mittelbau-Dora, der Verschleppung nach Bergen-Belsen, dem Hunger, der Verzweiflung, dem allgegenwärtigen Tod.

Stationen eines Lebens, in einer Broschüre der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora zusammengetragen von Gedenkstättenarchivarin Anita Ganzenmüller und Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner. Eine Spurensuche, die mit ihren beigefügten historischen Dokumenten das Leiden Zehntausender Zwangsarbeiter in der NS-Zeit beleuchtet. Ein Einzelschicksal auch, das auf bedrückende Weise auf die heutige Tragödie der Ukraine verweist. Und auf eine Geschichte, die in heutigen Debatten zuweilen unterbelichtet bleibt. In der Roten Armee, die Auschwitz befreite, in der Boris Romantschenko nach seiner Befreiung fünf Jahre lang diente, kämpften auch Ukrainer, Georgier, Belarussen…

Niemals habe ihr Großvater schlecht über Russen gesprochen, hatte sich fast ein Leben lang als Mensch der Sowjetunion verstanden, sagt Julia Romantschenko. Am Donnerstag kehrt sie mit ihrem Sohn in die Stadt zurück, in der ihr Großvater im Feuer eines russischen Bombenangriffs starb. Die Stadt, die bis heute keinen Schlaf findet, in der Menschen unter russischen Angriffen sterben. Niemals hätte sich das ihr Großvater vorstellen können. Bitte, tun Sie alles, dass dieser Krieg beendet wird, sagt sie.

